L'ultimo panorama di Opportunity

Signore e signori, benvenuti nella Perseverance Valley. No, non è stata chiamata così in onore dell’ultimo scintillante rover della NASA. Il buon Perseverance qui non c’entra niente.

Perseverance Valley è il nome che fu dato nel 2017 a una struttura di erosione nella parte occidentale del cratere Endeavour, che ha invece ha molto a che fare con un altro rover marziano: Opportunity, per gli amici Oppy, vero e proprio highlander del pianeta rosso con i suoi 14 anni e mezzo di attività e i suoi 45 km percorsi sul suolo di Marte.

Qui è infatti dove il rover Opportunity è morto. Qui fu colpito dalla tempesta di sabbia globale che lo spense per sempre nel giugno del 2018, proprio mentre era intento a realizzare una panoramica di questo angolo di Marte, di cui qui potete vedere un dettaglio. È in colori quasi reali: combina immagini ottenute con filtro verde, blu e vicino infrarosso.

L’ultima panoramica di Opportunity è rimasta un’opera incompiuta, un po’ come il Requiem di Mozart o la Pietà Rondanini di Michelangelo. E anche se difficilmente le immagini di Opportunity verranno annoverate tra le grandi opere d’arte, non per questo ci emozionano di meno. Notate il gran senso di pace, di tranquillità in questo angolo della Perseverance Valley. I segni delle ruote di Oppy rendono la scena ancora più familiare, come se non provenisse da un’altro pianeta. Niente lascia presagire l’arrivo di una grande tempesta globale. L’oscuramento del sole, il calo delle temperature. La fine dell’attività del rover.

È buffo pensare che Opportunity abbia terminato il suo lungo viaggio in un luogo che porta lo stesso nome del suo nipote, Perseverance, oggi appena all’inizio del suo lungo viaggio. L’esplorazione spaziale procede così, per passaggi di testimone che talvolta risultano fortuitamente simbolici. Passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, pianeta dopo pianeta, l’esplorazione spaziale racconta la storia di una specie – quella umana – costantemente tesa a oltrepassare i propri limiti e abbattere ogni confine.