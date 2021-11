Previsto per febbraio il lancio della missione Artemis 1

Sfiora i 100 metri di altezza, lo Space Launch System della NASA con tanto di capsula Orion, il tutto impilato nella High Bay 3 del Vehicle Assembly Building all'interno del Kennedy Space Center, in Florida.

Questo è il razzo che verrà utilizzato per la missione Artemis 1, la prima del programma NASA che promette di riportare esseri umani sulla Luna. Abbiamo anche una data di lancio per Artemis 1: non prima del 12 febbraio 2022. Da segnare IMMEDIATAMENTE nel calendario!

La missione non prevede equipaggio e ha come obiettivo l'inserimento orbitale attorno al nostro satellite. Sarà un primo test di volo che aprirà la strada ai futuri test con equipaggio. Equipaggio che verrà ospitato dalla capsula Orion, cioè la sommità bianca del razzo, sormontata dal Launch Abort System.

Il sistema è ormai totalmente integrato e nelle prossime settimane sarà sottoposto a sviariati test, che valuteranno tra le altre cose la funzionalità dei vari sistemi, delle interfacce e la capacità di gestire correttamente le fasi del conto alla rovescia prima del lancio.

Terminati tutti i test, lo Space Launch System verrà trasportato alla rampa di lancio 39B: la stessa da cui partirono le missioni Apollo! Sarà un viaggio di 6,4 km che precederà di poco il debutto ufficiale del programma Artemis. Un programma che, si spera, farà scoprire a chi non c'era nel 1969 che emozione si prova a vedere un nostro simile posare il piede sul suolo di un altro mondo.

Non ci rimane che aspettare fino a febbraio...