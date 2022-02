Là dove riposa Spirit

Se volete una immagine su cui commuoversi... ECCOVELA.

Lo vedete quel puntino cerchiato? È un rover. Ne abbiamo viste di immagini con rover marziani visti dallo spazio, ma questa volta la sonda Mars Reconnaissance Orbiter ci catapulta direttamente nella malinconia, nella nostalgia e nel ricordo.

La foto è dell'aprile dello scorso anno e questo rover parcheggiato vicino all'Home Plate, all'interno di un cratere chiamato Troy è... SPIRIT, morto più di 10 anni fa!

Spirit arrivò su Marte insieme al rover gemello Opportunity. Programmati per funzionare 90 giorni, durarono invece ANNI. Il 1 maggio 2009 il rover rimase bloccato su una zona di sabbia soffice, formata da jarosite e nascosta sotto uno strato di terreno dall'aspetto normale. Il minerale ha una bassa coesione, ed impedì al rover di far presa con le ruote. Rimase intrappolato. Con poca energia e sole 5 ruote funzionanti. Gli scienziati della NASA le tentarono tutte, ma era chiaro che Spirit era destinato a rimanere lì per sempre. Ma Spirit era tenace e non si arrese. Ecco quindi che ripianificarono la missione: avrebbe funzionato come piattaforma scientifica permanente invece che come robot capace di muoversi. Cercarono di orientarlo il più possibile verso il Sole, ma la zona relativamente piana e la polvere che cominciò ad accumularsi sui pannelli solari resero chiaro il destino del povero Spirit. In pochi mesi, alla fine del marzo 2010, le comunicazioni cessarono. La poca energia solare accumulata impedì agli strumenti di mantenere una temperatura minima, e il rover pian piano morì letteralmente di freddo.

I tentativi della NASA smisero nel maggio del 2011. Da quasi 12 anni Spirit giace nel cratere Troy, solitario e abbandonato, senza sapere che noi continuiamo a guardarlo dall'alto nostalgici ma con una infinita gratitudine per tutti i segreti di Marte che ci ha svelato nel corso degli anni.