Il viaggio più lungo dell'umanità

Ci abbiamo messo 10.000 anni per passare dalla conquista dell’agricoltura ai viaggi spaziali. Diecimila anni. In questo arco di tempo ci sta agilmente tutta la storia umana di cui c’è testimonianza scritta, e anche di più. Per noi esseri umani è un tempo molto lungo, ma per l’universo è un battito di ciglia. È il tempo che trascorre una stella come il nostro Sole nella sua fase più breve ed effimera, quella di nebulosa planetaria.

Diecimila anni per passare dal seme ai viaggi spaziali. Ci vorrà il triplo affinché le sonde più distanti da noi, le veterane Voyager, attraversino la nube di Oort: trentamila anni solo per arrivare dove non c’è più niente in orbita attorno al Sole. E ci vorrà più del quadruplo prima che le due navicelle siano più vicine a un’altra stella che al Sole.

La prima volta sarà nell’anno 44.000 o giù di lì: Voyager 2 si troverà a 1,7 anni luce da Ross 248, una piccola nana rossa che all’epoca sarà la stella più vicina a noi. Toccherà alla sua gemella Voyager 1 un paio di millenni dopo, quando passerà a 1,6 anni luce da Gliese 445. Il passaggio più ravvicinato con un altro astro nel prossimo milione di anni avverrà nel 304.700 (anno più anno meno): Voyager 1 sarà a meno di un anno luce da una stella che gli astronomi chiamano TYC 3135-52-1. Abbastanza vicino per stare dentro la sua nube di Oort. Sarà la cosa più vicina a un “ritorno a casa” per le due sonde gemelle destinate a vagare per sempre nello spazio interstellare.

In confronto a questi tempi, i diecimila anni che ci sono serviti per passare dal piantare un seme a mandare sonde nello spazio sembrano ben poca cosa. Diecimila anni per far volare le Voyager, quarantamila per farle arrivare nei pressi di un’altra stella. Vista così, l’intera storia umana sembra solo un breve periodo di preparazione al loro viaggio…

