Il rover cinese Yutu-2 fotografa un oggetto di forma cubica sul lato nascosto della Luna

Niente alieni, almeno per stavolta, nonostante le leggende su ciò che popola il lato a noi non visibile del nostro satellite. Tuttavia meglio prevenire eventuali non-notizie chiarendo subito di cosa potrebbe trattrsi.



In effetti è comunque un qualcosa di interessante: lo ha immortalato il rovere cinese Yutu-2 sul lato nascosto della Luna proprio pochi giorni fa. Che cosa può essere? La spiegazione MOLTO probabile è che sia un enorme masso prodotto da un antico impatto meteorico, cosa già osservata sulla Luna e quindi non una novità. Rimane comunque un obiettivo scientifico interessante: essendo distante solo 80 metri il rover Yutu-2, della missione cinese Chang'e-4, si sta pian piano avvicinando in questi giorni in modo da avere immagini più chiare e dati più precisi.



Niente alieni quindi, in attesa di nuove foto più ravvicinate del misterioso cubo di (forse!) roccia!