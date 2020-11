Comincia il periodo degli sconti e delle promozioni che, compatibilmente con i bilanci familiari in difficoltà, vedrà milioni di consumatori fare acquisti (con i più previdenti che anticiperanno gli acquisti di Natale).

Ma il Black Friday richiede -come sempre- da parte dei consumatori un accentuato livello di attenzione per evitare che la foga degli acquisti ci faccia correre dei rischi e trasformare un'occasione in un bidone (o peggio una truffa).

Ecco quindi nel video i miei cinque consigli (più una indicazione aggiuntiva) per fare acquisti vantaggiosi e sicuri!

Cominciamo: in anteprima, queste le 5 cose cui prestare attenzione!

• La sparizione del prezzo

• Le informazioni di prodotto

• I costi di spedizione

• L'abuso dei nostri dati

• I metodi di pagamento

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "5 CONSIGLI PER IL BLACK FRIDAY"