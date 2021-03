Arriva il diritto alla riparazione

Quante volte di fronte al prodotto che si guasta sorge l’amletico dilemma: ripararlo o comprarne uno nuovo?

A partire dal 1° marzo 2021, in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea sono entrate in vigore le nuove norme sul diritto alla riparazione (right to repair) previste dal Regolamento Ue 2021/341.

Secondo la normativa, per quattro categorie di elettrodomestici (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori) i pezzi di ricambio dovranno essere reperibili per almeno 7 anni (con alcune parti di frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici estese a 10 anni minimo) dalla data d’acquisto e in generale fino allo stesso numero di anni dopo la fine della produzione di quel modello.

Nello specifico va detto peró che il diritto di riparazione non vale per tutti i tipi di prodotto, ma solo per alcuni (e nel video vi spiego altri limiti della normativa).

Grazie al nuovo Regolamento potremo finalmente contrastare anche l'obsolescenza programmata, cioè il processo per cui le aziende promuovono una sostituzione rapida dei prodotti, prevedendone appositamente un ciclo di vita breve!

