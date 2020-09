Clausola COVID per le scuole

Gli Istituti scolastici stanno presentando alle famiglie dei nuovi contratti dove è stata inserita la "clausola Covid".



Una sorta di esonero di responsabilità in caso di nuova chiusura per ordine dell'Autorità: in pratica alcune scuole cercano di riservarsi il diritto di richiedere la retta anche se la didattica in presenza fosse impossibile.



E non è tutto: se i genitori non accettano la clausola, non potranno iscrivere il loro figlio.



Ma c'è una soluzione. La racconto in questo video!

