Come funziona il kit digitalizzazione?

Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare del "Kit digitalizzazione": ma come funziona questa proposta del governo?

Nell’ottica di ridurre il divario digitale del paese, il kit di digitalizzazione permetterà ad un membro di una famiglia con Isee fino a 20mila euro di ricevere per un anno uno smartphone connesso a internet in comodato d’uso.

