CompraSicuro: vi racconto la nostra campagna sullo shopping online

Il commercio digitale in Italia è in continua crescita: in questi mesi anche chi non aveva mai fatto acquisti sul web si è cimentato con il carrello online.

Eppure questo sviluppo non è sempre accompagnato dalla giusta dose di consapevolezza dei consumatori che rischiano di approcciarsi allo shopping online senza avere le idee chiare sui propri diritti e doveri.

Per rispondere a questa esigenza abbiamo realizzato con l' Unione Nazionale Consumatori e Ebay la campagna #comprasicuro #comprasicuro per promuovere la sicurezza e l’affidabilità degli acquisti online.

Come scegliere il venditore? Quali siti sono più sicuri? Come è meglio pagare? Cosa fare in caso di prodotto difettoso?

Ecco il primo dei tre video (li trovate tutti nella playlist dedicata sul canale YouTube di Unione Nazionale Consumatori) realizzati nell'ambito della campagna #comprasicuro: l’attore e conduttore Paolo Ruffini tra una battuta e alcuni esempi in chiave simpatica, ripercorre le fasi dello shopping online.

Per assistenza ricordate che è sempre attivo lo sportello E-commerce sul sito di Unione Nazionale Consumatori!

GUARDA I VIDEO CON PAOLO RUFFINI