Consumatori al bar: sicuri di conoscere i vostri diritti?

Ahhh la colazione al bar!

Quanti di voi frequentano un bar per la colazione, un break durante le ore di lavoro o un aperitivo a fine giornata?

Ma sapete che anche nei bar possiamo trovare qualche insidia per i consumatori? A giudicare dalle domande che mi fate sui social credo proprio di sì. E allora ecco qualche consiglio per migliorare la vostra esperienza!

Entriamo in un bar e chiediamo un bicchier d’acqua. E se il barista ci dice che dobbiamo comprare una bottiglietta? Può farlo? (Video: Un bicchiere d’acqua oppure una bottiglietta?)

D’accordo, allora compriamo una bottiglietta d’acqua e decidiamo di sederci a consumarla ai tavolini del bar, ma quanto tempo possiamo rimanere seduti? (Video: quanto tempo posso star seduto al tavolo?)

E se vogliamo usare il bagno? (Video: Il bar è tenuto per legge a farmi andare in bagno?)

Qualche mattina fa invece, sono entrato in un bar per comprare un cornetto da asporto e mi sono sentito rispondere che erano tutti prenotati e non era possibile acquistarlo, ma questa pratica è lecita? (Video: al bar possono negarmi l’asporto dei cornetti?)

Per concludere: non so se avete notato quei fastidiosi tovaglioli che si usano al bar, invece che di carta sono fatti di plastica e non puliscono, ma perché li fanno così!! (Video: Al bar quei tovaglioli che non puliscono..)