Il nome della cose… pillole per consumatori curiosi.

Il mondo dei consumatori può essere un percorso costellato di insidie ma vediamo il lato positivo: è anche pieno di curiosità da scoprire. Ebbene sì, cari consumatori, il nome di alcune cose che utilizziamo di frequente ci racconta la storia della nascita di quel prodotto o qualche altra particolarità a noi solitamente sconosciuta.

Se ne è parlato tanto in questi giorni: Facebook, il colosso di Mr. Zuckerberg, ha annunciato di voler cambiare nome e la scelta è ricaduta su META. Ma è proprio così? Eppure io l’avevo detto! (Video: è vero che Facebook cambierà il suo nome?)

Ma sapete che molti alimenti che mettiamo ogni giorno sulla nostra tavola si chiamano così per un motivo? (Video: “il carpaccio” sapete perché sia chiama così?)

Per esempio conoscete la storia del Boia che ha ispirato la nascita del più moderno Pancarrè? (Video: Boia che pane! La storia del pancarrè).

E ancora, c’è una differenza tra marmellata e confettura, potrebbero sembrare la stessa cosa eppure secondo la legge non è proprio così… (Video: sai la differenza tra marmellata e confettura?)

Per finire vi racconto di un altro brand storico, nato nel 1964, molto noto ai consumatori anche per le sue fortunate campagne pubblicitarie che negli anni l’hanno reso un prodotto veramente iconico: il Crodino. (Video: ecco la storia dell’analcolico biondo).

E voi, lo sapevate?