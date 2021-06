Il nuovo podcast di consumatori.it sull'innovazione quotidiana

Oggi vi racconto il nostro nuovo podcast che abbiamo realizzato in collaborazione con Storielibere.fm: “Innovazione Quotidiana” è una serie destinata a raccontare la relazione tra persone e modernità guardando ai cambiamenti che si verificano quando meno te l’aspetti, cioè nella tua vita di tutti i giorni!

E’ il secondo show che lanciamo in questo 2021 con Consumatori.it: dopo il successo della collana “Nessun Problema” (la serie di brevi tutorial con i consigli su come risolvere le beghe che ci capitano tutti i giorni, dal cambio dell’operatore di telefonia, al problema con la consegna di un acquisto online, all’acquisto dell’auto di seconda mano, fino ai conguagli di acqua, luce e gas!).

Ma -come spiego nel video- il taglio di ‘Innovazione Quotidina’ è del tutto diverso: insieme a Matteo Grandi, giornalista e autore esperto di tematiche tecnologiche, abbiamo deciso di coinvolgere alcune imprese per raccontare come le piccole e grandi innovazioni del nostro tempo, siano il frutto di una nuova interazione tra imprese e consumatori.

Mi sentite spesso ripetere che viviamo nell’epoca dell’ ascolto aumentato, il nuovo paradigma che consente la co-creazione di beni e servizi che nascono dalle necessità dei consumatori, vengono progettati con essi, abilitando in qualche caso nuove aspettative, ma sempre in sintonia tra chi produce e chi consuma. Bene, “Innovazione Quotidiana” racconta proprio questa nostra epoca caratterizzata da una marcata coesistenza (vorrei dire convivenza) tra prodotti e consumatori.

Forse per questo, come copertina dello show abbiamo scelto una rielaborazione del “gioco del quindici”. Lo ricordate? Si tratta del rompicapo diventato popolare a partire dalla fine del 1800: il gioco consiste di una tabellina di forma quadrata, solitamente di plastica, su cui sono posizionate 15 tessere quadrate (nel nostro caso sono 9 tessere) che possono scorrere in orizzontale o verticale, ma il loro spostamento è ovviamente limitato dall'esistenza di un singolo spazio vuoto. Lo scopo del gioco è riordinare le tessere dopo averle "mescolate" in modo casuale. Nella nostra copertina l’immagine da riprodurre è una mano, simbolo della manualità che va guidata da scelte intelligenti. Insoma come dovrebbe essere per una “Innovazione Quotidiana” al servizio dei consumatori.

Potete ascoltare qui gli episodi: https://www.consumatori.it/innovazione-quotidiana-podcast/

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "IL NUOVO PODCAST DI CONSUMATORI.IT SULL'INNOVAZIONE QUOTIDIANA"