Il postino (non sempre) suona due volte!

Se è capitato anche a voi di lamentarvi di non sentire il postino che vi suona alla porta, sappiate che potrebbe non essere colpa vostra.

Secondo le segnalazioni raccolte dall'Unione Nazionale Consumatori, infatti, non sempre gli addetti di Poste Italiane avevano questa sana abitudine, anzi, questo ”dovere” perché, nel caso delle raccomandate, queste andrebbero consegnate a mano.

A queste conclusioni giunge anche l'Autorità Antitrust che, monitorando le attività degli uffici postali, ha rilevato come il 40% dei postini non cercassero di contattare l'utente, seppure questo fosse in casa, limitandosi a lasciare l'avviso delle raccomandate nella cassetta postale pregiudicando cosi l'efficienza del servizio e costringendo i consumatori a peregrinare da un ufficio all'altro per scoprire il contenuto della missiva ricevuta.

Di quì la sanzione Antitrust da 5 milioni di euro che speriamo possa contribuire a cambiare le cose, anche se, come rileva la stessa Autorità, pur essendo “il massimo della pena” è ben poca cosa per un’azienda che fattura quasi 3,5 miliardi euro.

