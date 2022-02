Inflazione, un errore fatale far finta di niente

Un quarto di secolo. Non è poco, ma è il tempo che ci vuole per trovare un'inflazione annua così alta: +4,8%. E' esattamente dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi come quella di gennaio. La colpa è dei beni energetici, ossia luce, gas e benzina, senza i quali oggi l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%, quasi 2,7 volte meno. Una stangata.

In soldoni, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita pari a 1715 euro su base annua, 840 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 416 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio la batosta è pari a 1611 euro, 843 per l'abitazione, 362 per i trasporti, per un pensionato la spesa supplementare annua è di 891 euro, 1217 per un single con meno di 35 anni, 1923 euro per una coppia con 3 o più figli. In media per una famiglia il rincaro complessivo è di 1389 euro, 791 per l'abitazione e 266 per i trasporti.

Ma il caro energia e il caro carburanti, oltre ad avere effetti diretti sulle tasche degli italiani quando vanno a fare il pieno di benzina o pagano la bolletta, ha anche effetti indiretti su tutta la merce trasportata su gomma e sui costi di produzione delle aziende che, ovviamente, traslano sul consumatore finale i maggiori oneri. Per questo, complici anche alcuni cattivi raccolti, come il frumento in Canada, stanno esplodendo anche i prezzi dei prodotti alimentari, che schizzano dal +2,8% di dicembre al +4% di gennaio.

Cosa costa di più

In testa alla top 20 dei rialzi, gli oli diversi da quello di oliva, che costano il 19,9% in più rispetto a un anno fa, seguiti dai Vegetali freschi diversi da patate con +13,5% e dal burro che vola del 10,8%. Al quarto posto il prodotto simbolo del made in Italy e piatto quotidiano degli italiani, la pasta, che svetta del 10%. Non siamo ai livelli di luce e gas, rispettivamente saliti del 62,1% e del 62,5%, o della benzina (+18,9%), ma il risultato è che per mangiare e bere, le spese più obbligate che esistano, paghiamo in media 212 euro in più all'anno, 284 per una coppia con 2 figli, 256 per una coppia con 1 figlio. Soldi che se ne escono dai nostri portafogli ma che certo non sono entrati nello stipendio o nella pensione.

Le famiglie così si impoveriscono sempre più, con ripercussioni nefaste non solo per i loro bilanci, ma anche per il Paese e la ripresa economica in corso. Inevitabile, infatti, che gli italiani reagiscano all'aumento dei prezzi e alla riduzione del loro potere d'acquisto, contraendo i consumi, rinviando quelli superflui, in attesa di tempi migliori, consumi che costituiscono il 60% del Pil. Per non parlare delle possibile conseguenze che deriveranno dal probabile cambio di rotta della politica monetaria della Bce che per frenare l'inflazione potrebbe alzare i tassi di interesse con esiti nefasti sui conti pubblici e sugli interessi sul debito pubblico che pagano gli italiani con le loro tasse. E allora si che saremmo definitivamente inguaiati.

La più iniqua delle tasse

Inoltre l'inflazione, come diceva Luigi Einaudi, è la più iniqua delle tasse, perché colpisce soprattutto i ceti più bassi che, a differenza di quelli alti, spendono in consumi la maggior parte del loro reddito. Una tassa invisibile e inavvertita, grazie alla quale lo Stato, tramite l'Iva, incassa più soldi, ma che tassando tutti in modo eguale, con la stessa aliquota ordinaria del 22%, non rispettando il criterio della progressività e della capacità contributiva fissato dall'art. 53 della Costituzione, ha effetti regressivi e redistribuisce la ricchezza in senso opposto a quello che servirebbe. Un Robin Hood al contrario.

Per questo abbiamo proposto al Governo, unici a farlo, di rinviare, in attesa di tempi migliori, la riforma dell'Irpef, unica imposta progressiva rimasta, così da poter reperire le risorse sufficienti a bloccare i rincari delle bollette di luce e gas, vera priorità del Paese. Non ci sono i soldi per fare tutto, è da irresponsabili prendere in giro gli italiani. Si deve scegliere cosa serve maggiormente in questo momento all'Italia.

Come uscirne ora?

In attesa di soluzioni di medio e lungo periodo, da prendere anche a livello europeo, come il ripensamento del meccanismo delle aste Ets, cioè dal sistema europeo di acquisto di permessi per emettere CO2, che consente speculazioni sui crediti di CO2, o di trovare nuove risorse tassando gli extra-profitti di chi sta guadagnando milioni da queste quotazioni internazionali impazzite, evitando possibilmente di cadere nell'errore della Robin Tax, già bocciata dalla Consulta, urge uno scostamento di bilancio. Quanto stanziato fino a oggi dal Governo non è bastato a evitare una stangata senza precedenti. Bisogna raffreddare i prezzi di luce e gas, ora. A poco serve farlo nel prossimo trimestre, visto che dal 15 aprile i caloriferi saranno spenti in tutta Italia. Inoltre, nulla si è fatto per i carburanti, per i quali chiediamo una riduzione delle accise di almeno 20 centesimi, sterilizzando i rialzi in corso.

Sarebbe un errore fatale far finta di niente e aspettare sul fiume che passi il nemico, perché a quel punto i cadaveri, tra famiglie sul lastrico e imprese fallite, sarebbero tanti, troppi.