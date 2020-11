Forse lo sapete già: da circa un anno mi sono appassionato alla piattaforma TikTok e ho cercato di portare il diritto dei consumatori anche tra i teenagers (al momento il mio profilo è seguito da quasi 100.000 persone!).

Credo che piattaforme come TikTok facciano ormai parte delle nostre vite e ciò vale tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Non vanno demonizzate, ma trattate con consapevolezza: è proprio questa la vera forza dei consumatori nei tempi moderni, la conoscenzadei fenomeni accompagnata da un uso misurato e prudente del digitale.

TikTok è diventata in breve tempo l’app per video brevi da dispositivi mobili preferita dai ragazzi, ma anche dai più grandi. Un palcoscenico globale dove esprimere sé stessi, dar sfogo alla propria creatività, apprendere qualcosa di nuovo o semplicemente passare del tempo in allegria. Ecco perchè con l'Unione Nazionale Consumatori abbiamo deciso di raccontarvi come funziona e come voi e i vostri figli potete divertirvi in sicurezza realizzando la guida "Insieme alla scoperta di TikTok - guida all'uso sicuro dell'app più creativa del momento".

Abbiamo creato in questo modo, con la collaborazione di TikTok, un punto di incontro tra generazioni per un vicendevole scambio di esperienze e saperi. Dopo una panoramica generale, il glossario delle parole più utilizzate sulla piattaforma, la guida offre ai genitori, seguendo i dieci passi del vademecum, tutti gli strumenti e le opzioni inerenti privacy e interazione con la community da impostare per tutelare gli utenti più giovani. All'interno troverete anche il prezioso contributo di Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, per rimarcare l’importanza da parte degli adulti della conoscenza dell’ambiente digitale in cui crescono e si esprimono le nuove generazioni. La presenza di un genitore, anche nel mondo online, si rivela essenziale: dalle più semplici impostazioni come il limite di tempo fino al concordare con il proprio figlio la modalità di utilizzo più idonea. “I minori hanno bisogno di qualcuno che li accompagni e li instradi verso un utilizzo corretto per poterne conoscere e sfruttare le risorse, le potenzialità e garantire il ben-essere digitale inteso come lo stare bene all’interno di una piattaforma garantito dalla creazione di un proprio spazio di espressione, interazione e relazione”.

Presenti nella guida anche i contributi di quattro dei più amati TikToker della community: Cecilia Cantarano, Luciano Spinelli, Martina Socrate e Sandro Marenco.

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "INSIEME ALLA SCOPERTA DI TIKTOK"