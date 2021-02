Le nuove televendite sono il live commerce

Stanno tornando le televendite? Molti di noi le ricordano bene, quel format che dava assuefazione ma che era anche in grado di produrre significativi risultati di vendita (e qualche devianza).

Dobbiamo parlarne perché sembra che torneranno in auge con lo sviluppo del "live commerce", vere proprie trasmissione in streaming durante le quali i consumatori potranno fare acquisti con un clic!

In Cina è già boom di show-cooking o itinerari turistici durante i quali si spinge il consumatore a comprare. Si, ma con quali garanzie?