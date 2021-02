Parte la lotteria degli scontrini: ecco come funziona

Dal primo febbraio parte la lotteria degli scontrini, strumento pensato per contrastare l’uso del contante e quindi l’evasione fiscale. Ecco come funziona: per accumulare “biglietti virtuali” sarà sufficiente (dopo aver richiesto il codice lotteria sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it) fare acquisti per almeno 1 euro pagando con strumenti elettronici presso quegli esercenti che trasmettono telematicamente i dati per partecipare alle estrazioni.

Purtroppo non tutti sono pronti, ma il lancio della lotteria è stato già rinviato più volte: il consiglio per i consumatori è di non comprare da quei commercianti che non possono registrare il codice.

Sono previsti premi sia per chi compra sia per chi vende: l'11 marzo la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e altrettanti premi (da 20.000) ai commercianti. Per le estrazioni settimanali, invece, dovremo attendere il mese di giugno!

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi ad eccezione degli acquisti online o quelli per i quali si emette fattura o per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nel video qualche dettaglio in più e soprattutto la domanda più importante: funzionera? E voi, parteciperete?

