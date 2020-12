Non ditemi che non avete mai avuto problemi con le cartucce della stampante: il problema forse non era delle cartucce...

La notizia è la sanzione che l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha stabilito nei confronti dell'azienda HP: due multe per un totale di 10 milioni di euro, per pratiche ingannevoli e scorrette a danno dei consumatori.

Nelle condizioni di vendita delle stampanti non erano infatti evidenziate le limitazioni all’uso di cartucce non originali.

In questo video vi racconto i dettagli!

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "PROBLEMI CON LE CARTUCCE DELLA STAMPANTE?"