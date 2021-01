Quali regole per i saldi in tempo di Covid

In questi giorni cominciano i saldi nella gran parte delle regioni: naturalmente il periodo non è dei più facili e forse anche per questo -a partire da uno studio che abbiamo realizzato con consumatori.it secondo le rilevazioni dell'Istat- risulta che quest'anno si registrerà un abbassamento dei prezzi senza precedenti. Il confronto è fatto rispetto ai prezzi pieni, praticati prima delle vendite promozionali, autorizzati in alcune regioni nei trenta giorni antecedenti i saldi. Il record della convenienza spetta alla voce “Indumenti” che con -26,8% rappresentano la categoria più scontata, superando la fatidica soglia del 25%, oltrepassata, per quanto riguarda le vendite invernali, solo nel gennaio 2015 con -25,4%. Anche la voce “Abbigliamento” segnerà una riduzione dei prezzi del 24,5%, in deciso aumento rispetto a gennaio 2020, quando lo sconto si era fermato al 22,5. Evidentemente i commercianti, in crisi quanto i consumatori, hanno deciso di alzare gli sconti praticati come non era mai accaduto. Speriamo basti per contenere le perdite in una stagione di saldi soggetta a regole particolari: sono quelle che vi racconto nel video dove spiego, anche alla luce del DPCM del 3 dicembre, quali regole dovremo rispettare entrando in un negozio di abbigliamento.

