Chissà come avrebbe saputo guidarci in questo momento il nostro fondatore, Vincenzo Dona.

A lui dedicheremo, stavolta più che mai, la mattinata del 13 Novembre per la XIV edizione del #PremioDona!



Quest'anno saremo in diretta streaming dagli studi di Sky (dalle ore 9:00) e potrete seguirci sulla pagina Facebook di Unione Nazionale Consumatori e dal nostro canale YouTube.

Niente più pubblico in platea.

Niente più abbracci, risate e strette di mano.

In questi anni la nostra mattinata insieme è sempre stata un'occasione per rincontrarsi, conoscersi e condividere una mattinata piena di riflessioni ed emozioni.

Quest'anno non potrà essere così, come immaginate, ma non per questo abbiamo rinunciato ad esserci.... ANZI!

QUEST'ANNO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL PREMIO VINCENZO DONA...

Potrete commentare e interagire in diretta con i protagonisti che interverranno e che cercheranno di immaginare, INSIEME A VOI, il futuro che ci aspetta (infatti, il titolo di questa edizione è proprio "What's Next").

Saremo insieme a riflettere su cambiamenti, nuovi bisogni, difficoltà, nuove frontiere, sperimentazioni, speranze e innovazione.

Consumatori, aziende, autorità e professionisti riuniti per guardare verso lo stesso orizzonte, tutti protagonisti di una nuova storia che non avremmo mai immaginato di dover scrivere (e vivere!).

Siamo certi che con i vostri commenti in diretta ci farete sentire tutto il vostro calore e la vostra partecipazione!

Siamo certi che quest'anno, nonostante tutto, sarà ancora più bello.



Vi do quindi appuntamento a venerdì 13 Novembre - ore 9:00 per la XIV edizione del Premio Vincenzo Dona - Voce Dei Consumatori e in questo video vi racconto qualche anticipazione.

Se volete scoprire il programma completo della mattinata e gli ospiti che saranno con noi trovate tutto nell'articolo dedicato al Premio Dona 2020 sul sito consumatori.it.

Per ricevere una notifica quando inizierà la diretta seguiteci sulla pagina facebook di Unione Nazionale Consumatori o iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanella per ricevere gli aggiornamenti!

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "QUEST'ANNO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL PREMIO VINCENZO DONA..."