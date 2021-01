Sempre più spesso i consumatori italiani acquistano tramite ecommerce. L’emergenza che stiamo vivendo ha accelerato la digitalizzazione del paese e il mercato degli acquisti online ha fatto un concreto balzo in avanti. Comprare su internet è infatti un’opportunità strepitosa, a condizione però di conoscere i nostri diritti di consumatori.

I diritti che ci spettano quando compriamo online si inseriscono in uno scenario di tutela rafforzata. Il consumatore che decide di acquistare qualcosa su internet, infatti, è destinatario di misure di protezione più elevate rispetto agli acquisti tradizionali.

Ciò avviene perché si ritiene che questo tipo di acquisto, oltre a numerosissimi vantaggi, implichi anche alcune debolezze strutturali nel rapporto tra chi compra e chi vende.

In questo video vi cito qualche situazione tipica che si può verificare prima, durante e dopo l’acquisto di un prodotto tramite ecommerce e vi racconto quali sono i diritti e le tutele per i consumatori quando fanno degli acquisti online.

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "REGOLE E DIRITTI ECOMMERCE"