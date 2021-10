Negozi di elettronica e insidie per consumatori

Oggi facciamo un giro in uno di quei grandi negozi di elettronica, dei veri e propri “supermercati”, dove gli scaffali però sono pieni di elettrodomestici. Prodotti spesso utili e necessari nelle nostre case, ma anche qui: attenzione alle insidie per i consumatori.

Quante volte vi è capitato che, arrivati alla cassa vi abbiano proposto i famosi servizi aggiuntivi? (Video: occhio agli acquisti aggiuntivi nei negozi di elettrodomestici).

A proposito, mi segnalano che in alcuni negozi della grande distribuzione elettronica si trovano dei tablet o degli smartphone che hanno la pellicola salvaschermo preinstallata, naturalmente il tutto comporta una maggiorazione di prezzo. (Video: attenzione alla pellicola salvaschermo su smartphone e tablet).

Oppure, vi è mai capitato che il prezzo scritto sul cartellino di un televisore non sia poi quello reale poiché vi obbligano ad aggiungere il costo per la calibrazione? Ma cos’è la calibrazione? (Video: perché quando acquisto un televisore devo pagare per la calibrazione).

Posto che ce l’avete fatta, siete riusciti ad evitare tutti i servizi aggiuntivi, avete scelto il vostro prodotto e arriva il momento di pagare: vi sarà sicuramente capitato che vi abbiano chiesto se preferite scontrino o fattura ma qual è la differenza? (Video: scontrino o fattura c’è una bella differenza).

E voi, lo sapevate?