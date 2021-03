E’ il momento di dire basta ai call center molesti che chiamano a tutte le ore del giorno proponendo offerte irrinunciabili. Da oltre tre anni esiste una legge, a cui abbiamo contribuito insieme all'unione nazionale consumatori, sollevando il problema già nel 2016 con una prima campagna, che metterebbe un freno al telemarketing selvaggio ma non si capisce perché non sia ancora entrate in vigore.

Vi racconto i dettagli in questo video e qui trovate il link per firmare la petizione e aiutarci a vincere questa battaglia!

GUARDA IL VIDEO DI MASSIMILIANO DONA "STOP AI CALL CENTER MOLESTI"