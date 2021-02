Stop ai servizi premium della telefonia

Nel panorama dei servizi della telefonia, per i consumatori, c’è un vero e proprio incubo: quello dei servizi premium o a sovrapprezzo.

Servizi che il consumatore attiva distrattamente o a sua insaputa e che gonfiano la bolletta telefonica.

Oroscopo, previsioni del tempo, servizi di gossip o suonerie, per la maggior parte abbonamenti che il consumatore si ritrova a pagare pur non avendoli richiesti espressamente.

Nel video vi racconto importanti novità sopraggiunte grazie ad un intervento di Agcom che ha finalmente riformato questo settore.

