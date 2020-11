L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica che #Ryanair #Vueling, #EasyJet e #BluePanorama (a seguito di altrettanti subprocedimenti cautelari) hanno modificato le policy sui #voucher, ammettendo rimborsi in denaro in favore del consumatore vittima di cancellazioni. Questo ha portato alcuni organi di informazione a dichiarare che le compagnie aeree rimborserebbero in denaro tutti voli cancellati. Purtroppo non è così e nel video provo a spiegare che l'intervento dell'Antitrust è (purtroppo) circoscritto ad una pratica che avevamo denunciato noi stessi con il nome di "volo prenotato = volo cancellato". Insomma, è una buona notizia, ma ad oggi, riguarda solo i voli cancellati post-lockdown... Per tutti gli altri attendiamo una modifica della norma anche a seguito della procedura di infrazione Ue!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guarda il video di Massimiliano Dona "Volo cancellato? Non solo voucher"