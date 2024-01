Bangladesh

Il Bangladesh ha superato la Cina nelle importazioni europee di articoli di maglieria. Il tessile e l'abbigliamento rappresentano l'85% dell’export del Bangladesh, con circa 3.500 fabbriche che generano 55 miliardi di dollari di esportazioni. Nel 2022 il Paese è stato il secondo fornitore dell’Unione Europea nel settore dell’abbigliamento, con 21,8 miliardi di euro di merci (+52%) esportate nel Vecchio Continente, ed è stato anche il terzo fornitore di abbigliamento degli Stati Uniti, con 9,1 miliardi di euro (+36%). I dati appena comunicati contrastano con le condizioni di lavoro che si riscontrano all’interno delle fabbriche tessili del Bangladesh, i cui operai sono reduci, all’inizio dello scorso novembre, da manifestazioni, scioperi e barricate per chiedere un netto miglioramento della situazione, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Per dieci anni, Naim Pramanik ha cucito instancabilmente camicie e pantaloni per i principali marchi occidentali, ma oggi questo lavoratore bengalese di 28 anni è disoccupato, licenziato dopo aver osato protestare per ottenere una retribuzione giusta. “Alcuni dei vestiti che produciamo vengono venduti a 100 dollari al pezzo negli Stati Uniti e in Europa”, spiega, mostrando le etichette di Tommy Hilfiger. Invece, “noi non guadagniamo più di 100 dollari al mese”. Il Paese, che ha 170 milioni di abitanti ed è l’ottavo più popolato al mondo, è appunto stato scosso in novembre da un conflitto sociale di una portata mai vista in dieci anni. L'industria dell'abbigliamento è stata il principale motore dell'impressionante crescita economica del Bangladesh, che ha superato la vicina India in termini di PIL pro capite ed è diventata la nazione prediletta di marchi occidentali come H&M, Levi's, Uniqlo e Zara. Seduto sul letto dell'abitazione di 4,5 m³ simile a una cella, che condivide con la moglie e il figlio maschio alla periferia della capitale Dacca, dove condivide la cucina e il bagno con altre otto famiglie, l'operaio mostra una pentola di riso quasi vuota: “Questi sono gli ultimi chicchi che mi restano. Una volta che tutto questo sarà finito, non avrò più niente da mangiare. Dovrò chiedere l'elemosina o prendere in prestito dei soldi per nutrirmi”. Il lavoratore ha ricevuto un'indennità di buonuscita di 550 euro, ma “dopo aver pagato l'affitto e i miei debiti, non mi è rimasto più nulla”. Il mese scorso il governo del Bangladesh ha aumentato il salario minimo mensile del 56%, ma i sindacati hanno risposto che questo provvedimento non ha fatto fronte all’impennata dei prezzi di cibo e affitti. I proprietari di laboratori di abbigliamento sono tra le persone più ricche del Paese e molti di loro sono anche eletti in Parlamento. Secondo i sindacati, centinaia di operai hanno perso il lavoro per aver partecipato alle proteste. Speriamo che si ponga presto fine a queste ingiustizie, perché questa non è la moda che ci piace.