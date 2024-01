Gucci

Eccoci alla sfilata di Gucci uomo autunno inverno 2024 2025: tasche per laptop, portachiavi in gros-grain dei suoi zaini, fodere in pelle incollata dei capispalla, è un uomo di dettagli. Un fanatico del capospalla, De Sarno si è divertito a tagliare i cappotti di Gucci con un unico spacco centrale tagliato quasi fino alla spalla per permettere ai capi di fluire e ondeggiare con il movimento dei modelli (anche nei pellami double face). Come ha detto lui stesso: «Non sono una persona che ama l'idea della moda. Io amo davvero la moda. Mi piace disegnare i pezzi. Mi piace scegliere i materiali. Mi piace lavorare con i tessuti. Mi piace lavorare con i nostri clienti e trovare soluzioni. Sono un direttore creativo che lavora. Non passo la giornata a dire ai miei collaboratori "mi piace questo" o "non mi piace quello" e li lascio fare. Sarebbe più facile, ma lo troverei noioso». Diplomato all'Istituto Secoli di Milano, un curriculum con esperienze da Prada e da Dolce & Gabbana prima di un decennio di carriera presso Valentino, De Sarno è nell'industria della moda da 20 anni, ma prima di Gucci ha sempre lavorato dietro le quinte, dove si trovava, peraltro, del tutto a proprio agio. «Sono cresciuto in un piccolo paese del Sud, Cicciano, vicino a Napoli», racconta. «Ed ero molto interessato a ciò che la gente indossava per strada, perché è il primo modo in cui comunichi agli altri chi sei. È stato allora che ho iniziato a pensare di creare abiti, perché è un lavoro attraverso il quale aiuti le persone a essere se stesse». Incoraggiare i membri del suo team a essere loro stessi è stato uno dei suoi primi compiti una volta approdato da Gucci. «Ho chiamato tutti nel mio ufficio e ho detto: “So di essere il vostro direttore creativo, ma io sono Sabato e, appena venti giorni fa, ero ancora al vostro posto, quindi so cosa state pensando e perché non dite nulla. Mi rendo conto che avete paura, perché molte cose stanno per cambiare e vi sentite parte del passato di Gucci. Ma ora siete qui e, se lo siete, è perché siete la mia squadra e ho bisogno della vostra opinione». Da Valentino, De Sarno si è guadagnato la fiducia di Pierpaolo Piccioli nell'arco di 14 anni, passando da responsabile della maglieria uomo e donna (incarico ottenuto nel 2009) a braccio destro del direttore creativo. La festa di addio che Piccioli ha organizzato per lui alla fine di aprile, dove tutti indossavano magliette con la scritta “I ❤ SdS”, ha fatto il giro dei social media. Sabato ha raccontato di essersi dichiarato gay solo quando ha lasciato casa per andare a scuola a Milano. La città lombarda è stata il primo posto in cui si è «sentito libero». E allora, vi piace la nuova Gucci di Sabato De Sarno?