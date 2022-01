Omicron non ferma la moda uomo

(Crediti foto Instagram)

Dopo la pausa natalizia e l’inizio del 2022, eccoci qua a parlare di moda e di… fashion week! Nonostante il rapido avanzare della variante Omicron, la Milano Fashion week Uomo non si è fermata: è partita venerdì 14 Gennaio 2022, con 16 sfilate, 22 presentazioni, 18 contenuti digitali e 7 eventi per un totale di 53 brand in 60 appuntamenti. Grande assente Giorgio Armani che ha rinviato tutto a febbraio.

Scorriamo un po' i principali brand! Ad aprire le sfilate con le creazioni per l’autunno inverno 2022/23 Zegna, al primo show dopo la quotazione a Wall street in presenza e in streaming. La sfilata è un film che parla di come l'evoluzione dello stile e del Made in Italy passino dalle scelte fatte nel presente. Il nero, il vicuña, il grigio, il bianco sale sono i colori principali, completati poi dal melanzana, dal marrone e dall’ottone. Le silhouette sempre ben definite e funzionali. La maglieria è realizzata solo in filato Oasi Cashmere, ovvero 100% cashmere in arrivo dalla Mongolia attraverso una filiera totalmente tracciabile. Fendi ha presentato un’eleganza fatta di giacche ampie, tagliate come mantelle corte ma con le maniche, con sopra cappotti anch’essi oversize. Nei pantaloni tornano due must del marchio: il bermuda-couture e il palazzo-gonna; gli altri sono dritti, a sigaretta, da unire in total look al bomber, corto, con il bavero in pelliccia. I maglioni sono in lana rasata e a trecce, con una finestra a V poco sopra il centro del petto, da portare insieme ai jogger, nello stesso tessuto. Le borse sono quasi valige da weekend: c’è una grande Peekaboo in versione shopper, in suede e lana a quadretti Vichy ma anche la Baguette è ingrandita, alla stregua di un baule morbido con logo FF a rilievo oppure è rimpicciolita; i cappelli sono ancora da pescatore; le scarpe vanno dal mocassino, in cuoio liscio, alle stringate, fino alle sneakers, più articolate. I gioielli sono la prossima scommessa di Silvia Venturini Fendi per il suo uomo, un vezzo per stemperare la severità. Infine in co-lab con il tech lab Ledger, Fendi lancia il primo wallet per criptovalute e Nft. Domenico Dolce e Stefano Gabbana sulla loro passerella hanno ospitato invece la performance del cantante e attore americano Machine Gun Kelly, nato a Houston, classe 1990, che ha colpito al cuore Megan Fox, presente in prima fila allo show Dolce&Gabbana, proprio pochi giorni dopo la richiesta ufficiale di matrimonio. Magari sarà un matrimonio firmato dagli stilisti? Ultra piumini, tute seconda pelle o pantaloni e felpe giganti per un rave party sulle nevi, maxi pellicce rigorosamente ecologiche portate con l'underwear, giacche con nuove proporzioni dalle spalle gonfie e dalla vita segnata come un figurino, citazioni punk e graffiti all over. Passando a Prada uomo a-i 2022, hanno sfilato 10 star di Hollywood di fama mondiale: Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield, Jeff Goldblum, Damson Idris, Kyle MacLachlan, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders e Filippo Scotti. Apre Kyle MacLachlan, icona di Dune di David Lynch, e chiude Jeff Glodblum. Miuccia Prada e Raf Simons scelgono di conferire merito e valore all’impegno umano a tutti i livelli: le uniformi da lavoro assumono una nuova importanza. L’attività quotidiana diventa un momento di occasione e acquista rilevanza e valore, enfatizzando l’importanza del lavoro all’interno della società. E dopo questa carrellata dedicata all’uomo, appuntamento tra qualche settimana per la Fashion Week Donna!

(Crediti foto Instagram)