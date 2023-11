Moschino

Crediti Instagram

Si è spento all’età di 46 anni, lo stilista Davide Renne, direttore creativo di Moschino dal 1° novembre. Le cause della sua scomparsa, comunicate dal Gruppo Aeffe in un breve comunicato carico di cordoglio, non sono state rese note. Pare che Renne sia mancato nel corso di un intervento chirurgico e che vani siano stati i tentativi di rianimarlo. Un lutto improvviso che arriva appunto a poche settimane dalla nomina di Renne a direttore creativo di Moschino, incarico dove lo stilista si sarebbe messo in gioco in prima persona, dopo una carriera costruita dietro le quinte negli uffici stile di Alessandro Dell’Acqua e di Gucci. Nato in Toscana, a Follonica nel 1977 a due passi dal Mar Tirreno, studi al Polimoda di Firenze. Subito dopo la laurea, ha lavorato presso Alessandro Dell’Acqua: Alessandro è stato il primo maestro e mentore nella moda. Poi Davide ha lavorato da Gucci come head designer for womenswear. Adesso ci tocca usare un condizionale passato per quella collezione che avrebbe dovuto debuttare con l'Autunno/Inverno 2024-25 e che invece, purtroppo, sulle passerelle milanesi non vedremo mai. Non firmata Davide Renne. Davide avrebbe dovuto preparare il suo debutto, il prossimo febbraio a Milano, con la collezione autunno- inverno 2024. Carpe diem, quam minimum credula postero.