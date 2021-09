I look da sogno del Festival di Venezia 2021

Il Festival di Venezia 2021 quest'anno celebra la sua 78esima edizione, e assieme al festival tante sono state le celebrities che hanno calcato il prestigioso e ambitissimo red carpet in abiti da sera da sogno!

La statunitense Kirsten Dunst per la pellicola di Jane Campion ha sfilato in un abito firmato dallo stile di Armani privé, lungo e leggermente ampio, sormontato da una struttura in tulle con un intreccio di petali ricamati sulla spalla destra e una gonna di tulle ricamato, microperline, micropaillettes, tutto rigorosamente nero. L’attrice partenopea Luisa Ranieri, una vera diva moderna, simbolo di elegante sensualità sul tappeto rosso, ha scelto Versace, indossando un abito drappeggiato con un tessuto nero elasticizzato, col dettaglio di una spallina scesa a creare un modello monospalla e un profondo ma raffinato spacco laterale, il tutto abbinato a sandali Jimmy Choo. La accompagnava sul tappeto rosso il marito e attore Luca Zingaretti, in un elegante abito made to measure in lana con camicia in cotone di Ermenegildo Zegna.

Tra le ospiti, in nero, presenti sul tappeto rosso, anche la cantante Gaia Gozzi ha catturato l’attenzione per un vestito concettuale di Maison Margiela: apparentemente un semplice tubino senza spalline in un tessuto elastico e leggero, ma che poi svelava due maniche asimmetriche, una più aderente e una molto ampia, cucite dall’altezza del bustino. E sempre tra le celebrities nostrane, hanno sfilato Valeria Golino, Valentina Cervi, Benedetta Porcaroli e Jasmine Trinca, per accompagnare l’atteso film La scuola cattolica.

Il red carpet inaugurale di questa 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia ha visto sfilare Penelope Cruz, la protagonista della pellicola d’apertura di Pedro Almodovar, Madres paralelas. Dopo l’apparizione per la serata inaugurale della Mostra, nuova apparizione di Penelope Cruz sul red carpet, per accompagnare il film Competencia Oficial. La griffe di Penelope è sempre Chanel, la seconda volta con un semplice abito bianco monospalla.

La terza serata della Mostra sono approdate al Lido due delle star più attese di questa edizione della manifestazione: Zendaya, per il film Dune, in un magnifico vestito fasciante Balmain, e Kristen Stewart, testimonial Chanel, per il film dedicato a Diana, Spencer. Le più glamour sono state le super top italiane Bianca Balti, tutta spumeggiante in giallo Dolce & Gabbana, e la sensuale Mariacarla Boscono in Jean Paul Gaultier, a tenere alta la bandiera del fascino all’italiana. Meravigliosa in rosso con abito Etro Adriana Lima e infine in argento con paillettes, ancora Dolce & Gabbana, la sirena Helen Mirren. Insomma, film e moda sono, come sempre, un perfetto binomio per sognare e Venezia non ci ha deluso!