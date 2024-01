Accademia Costume e Moda

Volete diventare dei grandi stilisti e vivere nella città eterna? Allora l’Accademia Costume e Moda fa per voi. Non per nulla qui si sono formati Alessandro Michele e Frida Giannini, i grandi direttori creativi che hanno fatto la storia di Gucci. L’Accademia si trova in una meravigliosa palazzina di inizi Novecento, sita sul Lungotevere, dai tetti si possono ammirare Castel Sant’Angelo e San Pietro, in tutto il loro splendore. L’Accademia Costume & Moda vanta una lunga tradizione nella formazione di professionisti per i settori della Moda, del Costume, della Comunicazione e del Management, qualificandosi negli anni come polo d’eccellenza per la sua offerta didattica. Fondata nel 1964 a Roma da Rosana Pistolese, storica del costume e della moda, oltre che costumista per il teatro, televisione e cinema, nonché scrittrice e pubblicista di moda e costume. Dopo il periodo di formazione trascorso a Napoli, a contatto con famiglie illustri e illuminate come quella di Benedetto Croce e di Francesco Saverio Nitti, Rosana Pistolese muove i primi passi scrivendo articoli (firmati Rosana o Rosana Pistolese) pubblicati sul “Corriere di Napoli”, “Mezzanotte”, “Voce di Napoli”, “Roma”, “Il Mattino”. Agli inizi degli anni ’50 si trasferisce a Capri e, con Emilio Pucci e Livio De Simone, crea alcuni modelli per una piccola collezione, chiamata “Il giro dell’isola” da presentare all’Hotel Quisisana: fu per la Pistolese il trampolino di lancio nel mondo della moda e del cinema. Inizia così la sua attività di costumista e disegnatrice. Disegna modelli per le più grandi case di moda dell’epoca, come quella delle Sorelle Fontana, Antonelli, Schubert, Fernanda Gattinoni, Fabiani, Annamode e altri ancora. Crea disegni per tessuti per le Sorelle Fontana, come il disegno “piazzato”, realizzato dalla casa tessile di Como Seterie Fraccaroli, realizzato per la stagione 1960-61 e presentato nel 1962 all’Università di Davis (San Francisco, California) nell’ambito di una mostra dedicata ai nuovi tessuti della nuova moda italiana. Nel 1962 inaugura la Cattedra di Storia del Costume e Disegno di Moda e di Tessuti d’Arte di cui le viene conferito l’incarico di docente dall’University of California, Davis Campus, dove rimane per cinque anni. Verso la fine degli anni ’70 tiene alcune lezioni al Fashion Institute of Technology di New York, aprendo una collaborazione tra l’Accademia e il FIT con seminari tenuti a Roma da Lilian Kushel (Direttore del FIT).Nel 1964 scrive il suo primo libro di storia del costume, “La moda nella storia del costume”, pubblicato dall’editore Cappelli, che l’università americana nel 1965 richiede in lingua inglese, per le edizioni Wiley&Sons di New York. Oggi l’Accademia rappresenta un luogo di incontro e una destinazione chiave per le imprese e per il mondo delle arti e della cultura, una destinazione chiave nella loro ricerca di professionisti qualificati di alto livello. Personalità come Giulio Andreotti (Presidente Onorario dell’Accademia), Susanna Agnelli (Presidente Onorario dell’Accademia), Giorgio Napolitano, Giovanni Spadolini, Indira Gandhi, Laura Biagiotti, Pierre Cardin, Gianni Bulgari, Egon Von Furstenberg, Roberto Capucci, Micol Fontana, Roberto Rossellini, Isabella Rossellini, Bruno Piattelli, hanno contribuito alla vita dell’Accademia, continuando oggi con François-Henri Pinault, Francesca Bellettini, Alessandro Michele, Silvia Venturini Fendi, Frida Giannini, Susy Menkes, Pierpaolo Piccioli, Sabato De Sarno, Alber Elbaz, Sara Sozzani Maino e molti altri. L’Accademia è oggi un posto meraviglioso, dove si può ammirare un archivio di tessuti che sono la fine del mondo, dove gli studenti possono lavorare con tutte le materie prime ed esprimersi liberamente. Un luogo d’arte, un museo dal valore straordinario.