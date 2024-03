Nel mondo della moda non si parla d'altro: che succede a Roma

Alessandro Michele (Instagram Maison Valentino)

Sospendo il racconto del fashion tour parigino per raccontarvi cosa succede nel mondo dei grandi brand. Anche perché nel mondo della moda non si parla d’altro in questi giorni: Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. È il designer ex Gucci a prendere il testimone di Pierpaolo Piccioli che, la scorsa settimana, ha annunciato l’addio a Valentino dopo 25 anni di collaborazione. Michele assumerà l’incarico il prossimo 2 aprile, sarà basato a Roma, cuore pulsante della Maison Valentino, fondata a Roma nel 1960, e svelerà la prima collezione frutto del nuovo corso durante la Fashion Week di Parigi dedicata alla proposte primavera-estate 2025. Alessandro Michele raccoglie così una nuova sfida dopo l’uscita da Gucci, avvenuta a fine 2022. Insieme al manager Marco Bizzarri, il designer ha segnato un’era per il marchio dalla doppia G, che è diventato griffe di punta della scuderia Kering. Con Bizzarri e Alessandro Michele al timone, Gucci aveva raggiunto la soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato, triplicando il valore iniziale. Sempre a Roma nasce la Fondazione Bulgari, strumento creato dalla griffe della gioielleria "attivo nell'arte, nel mecenatismo e nella formazione, che 'restituirà' a Roma, fonte d'ispirazione e parte del dna della griffe, un senso di cura e attenzione nei confronti della città". La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa all'Ara Pacis, alla presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali e Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari. Tra gli ultimi accordi di mecenatismo siglati da Bulgari, quello per il progetto e la realizzazione dell'allestimento museale degli spazi aperti al pubblico del Mausoleo di Augusto che con i lavori di restauro e valorizzazione della piazza, restituiranno finalmente dopo decenni a Roma uno dei suoi luoghi più iconici e conosciuti nel mondo. Sul fronte del mecenatismo artistico Bulgari ha contribuito al restauro di sei monumenti negli ultimi dieci anni. Tra gli altri, anche l’Area Sacra di Largo Argentina è stata restaurata grazie a Bulgari, con la donazione di 1 milione di euro, ed ha già registrato circa 65mila ingressi, portando nelle casse dell’amministrazione comunale oltre 110 mila euro. Sul fronte dell’istruzione e filantropia, Bulgari ha all’attivo una collaborazione da 15 anni con la ong Save the Children, alla quale ha devoluto oltre 100 milioni di euro destinati a progetti che hanno coinvolto 2 milioni di bambini. Ecco, quindi, come un acquisto di lusso, si trasforma in un grande atto di solidarietà e filantropia.