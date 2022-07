Alta moda a Luglio

Laura Pausini (Instagram)

Nei giorni scorsi abbiamo visto sfilare l’Alta Moda a Parigi, circa 30 sfilate ufficiali di haute couture, nella prima settimana di luglio nella Ville Lumière, il tutto si è concluso volando a Roma con Valentino a Trinità dei Monti. Scorriamo un po' gli eventi più importanti!

Il couturier di Fendi, Kim Jones, ha guardato nell'antica città di Kyoto, per trovare ispirazione. Una sfilata, allestita all'interno dell'ex Borsa di Parigi, segnata dai nuovi brillanti gioielli disegnati da Delfina Delettrez Fendi, che fa parte della famiglia fondatrice, e che invece ha fatto riferimento all'Antica Roma. Anelli di diamanti a forma di tirapugni sulle dita, e in mano pochette in visone caramello. Quasi tutto il resto della collezione era dedicato agli abiti da sera. Jones ha unito elementi di tessuti per kimono, pannelli di seta tradizionali e molteplici immagini di foglie.

Passiamo a Maison Margiela: protagonista una coppia maltrattata e contusa, che guida per le regioni desertiche dei Four Corners, proiettata sullo sfondo di tre grandi schermi. Per i cowboy, spolverini tagliuzzati, frac di chiffon da becchini e cappotti da bandito imbrattati. Per le cowgirl, abiti da ballo a sbuffo, vestiti da cocktail a rete verde lime. Improvvisamente nel finale, nove splendidi cappotti, indossati da una serie di modelle storiche, come Amber Valletta e Karlie Kloss. Elie Saab invece ha presentato straordinari abiti e mantelli piumati in uno spettacolo che includeva anche i primi look da uomo del couturier libanese. Saab ha presentato luccicanti abiti con paillettes aderenti al corpo, per la sua ultima fantasia per una sposa chic.

Viktor & Rolf apre invece con proporzioni enormi: colli larghi un metro, risvolti vertiginosi, e spalle stranamente larghe. Viste in smoking, frac, abiti gessati stile Wall Street, cappotti da spia in pelle a tre colli da otto pollici e camicie a righe larghe tipo City of London. Il cast era agghindato con chignon o seni in vista, labbra rosse e tante paia di occhiali da sole da aviatore.

Passiamo a Giorgio Armani , un Armani scintillante, con tute e blazer blu notte e le sue amate tuniche con cristalli ad effetto sfumato; e poi sete effetto laccato e reti di cristalli. Ben 92 look, uno più bello dell’altro! Un circolo equestre al Bois de Boulogne accoglie lo show couture autunno-inverno 2022/23 di Chanel. Un percorso di scale e pedane guida il passaggio delle modelle, che incedono con stivali e maxi cappelloni, completi in lana bouclé dai colori brillanti, cappotti che si aprono in pieghe di voile, giacche strette in vita e abbinate a gonne a ruota. Spalle arrotondate, motivi geometrici e tailleur anni 30, omaggio a mademoiselle Coco, motivi optical citano i 70s e i grafismi amati da Karl Lagerfeld. In omaggio alla collezione di alta gioielleria del 1932, la designer ha scelto di utilizzare i collier.

Chiudiamo con Valentino a Roma con una passerella infinita dalla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna fino a Piazza Mignanelli, sede della maison fondata nel 1960 da Valentino Garavani e ora disegnata da Pierpaolo Piccioli. Il finale da urlo con l'uscita di oltre cento modelle e altrettanti abiti e tutte le sarte che hanno cucito le creazioni. Tante star a Roma ospiti di Valentino, da Anne Hathaway in rosa pink PP con il modello iconico di decollettè con plateau da 15 cm Valentino Garavani Tan-Go in vernice a Anna Wintour, da Laura Pausini in rosso a Elodie. La sfilata di Pierpaolo Piccioli è stata un omaggio alla bellezza della diversità. Hanno sfilato ragazzi di ogni etnia, modelle non standard, cioè né giovanissime né magrissime, skater con abiti da donna da gran sera. Sulla scalinata c'è un’esplosione di colore, dal "rosso Valentino" al nuovo rosa Valentino creato da Pantone, giallo lime, turchese, verde acqua, bluette, bianco, nero, lampi d'argento, black&white. Una meraviglia tutta italiana, dalla casa di moda alla location di incomparabile bellezza.