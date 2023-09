Armani a Venezia

Eccoci anche quest’anno all’80° Festival del cinema di Venezia. Che novità lato moda? Sicuramente l’atteso show di Giorgio Armani! Armani ha da sempre un forte legame col mondo del cinema (indimenticabili i suoi completi indossati da Richard Gere in American gigolò) ed è sponsor del Festival del cinema da 6 anni con Armani beauty. La serata si è tenuta sabato 2 settembre nell’affascinante cornice dell’Arsenale. Negli anni lo stilista ha realizzato i costumi per i protagonisti di oltre 200 pellicole, da Kevin Costner e Robert De Niro in The untouchables di Brian De Palma dell’87 ambientato nella Chicago proibizionista degli anni 30. Chi non ricorda lo scontro tra l’agente federale Eliot Ness, impersonato da Kevin Costner, e Robert De Niro nei panni di Al Capone? Ma Armani ha vestito anche Brad Pitt in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, così come Liv Tyler e Jeremy Irons in Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci. Il legame tra Giorgio Armani e Venezia nasce nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del documentario Made in Milan diretto da Martin Scorsese e della grande festa che lo stilista ospitò, in onore del regista, presso Cà Leone alla Giudecca. La serata del 2 settembre segna anche una nuova tappa nella serie delle One night only che hanno toccato alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. Sophia Loren, Jessica Chastain, Benicio Del Toro, il regista premio Oscar Martin McDonagh e il cantante Jack Savoretti si sono presentati per assistere all’esibizione della collezione di haute couture Armani Privé presentata all'interno dell’Arsenale. Un cast di 65 modelle, vestite con una versione rieditata della collezione Armani Privé Primavera- Estate 2023, ha sfilato su una passerella decorata con una stampa arlecchino argento e oro. La sera prima, Giorgio ha organizzato un cocktail sul suo super yacht high-tech di 65 metri “Main”: tutti gli ospiti a bordo hanno dovuto indossare pantofole blu notte fornite da Armani, che sono diventate subito oggetti da collezione. Armani ha festeggiato l’89° compleanno a luglio : «Appartengo alla generazione per la quale il cinema era l’unica forma di intrattenimento, assoluta e sorprendente. Per noi ragazzini cresciuti in un’Italia infinitamente più povera di quella di oggi, rappresentava una meravigliosa fuga dalla realtà, la possibilità della fantasia concretizzata. Era un tipo di evasione diverso dalla letteratura, così come dal teatro, che pure tanto mi affascinava». Il legame di Armani con il cinema non ha solo toccato l’armadio maschile. Come sulle passerelle così anche sul grande schermo, la donna e la sua figura sono state per lui pura poesia. Pensate a Glenn Close in Airforce one, a Naomi Watts in Fair game o all’avvocatessa di I am Sam, a cui Michelle Pfeiffer ha dato il volto. Il sindaco di Venezia ha consegnato il premio Leone d'oro a Giorgio Armani per il suo forte legame con il cinema, con Venezia e per essere un'icona del made in Italy. E, dopo aver vestito attori per 200 pellicole, direi che se lo merita.