Sogniamo a Cannes: le star sul red carpet, tra stile e sensualità

Naomi Campbell (Instagram)

È iniziato il 14 maggio, in una insolita giornata di pioggia in Costa Azzurra, il festival del cinema di Cannes. Abbiamo ammirato tante star sul red carpet, impossibile dirle tutte. Ne cito qualcuna. Sul podio per stile e sensualità ha spiccato la Venere nera della moda, Naomi Campbell. Per l’occasione la supermodella ha sfoggiato una creazione d’archivio, proveniente dalla collezione fall-winter 1996/97 di Karl Lagerfeld per Chanel. Una mise sensuale in tulle di seta nera e organza ricamata con paillettes che addosso a lei fa impallidire una ventenne. Passiamo a Meryl Streep, quasi 50 anni d’attrice, tre premi Oscar vinti (rispettivamente in Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady), a fronte di 21 nomination complessive, o i nove Golden Globe, su 33 nomination. Vicina a compiere 75 anni (il prossimo 22 giugno) ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera, che le è stata consegnata durante la cerimonia d’apertura, là dove nel 1989 aveva già conquistato il Premio come miglior interpretazione femminile per Un grido nella notte. L’attrice ha inaugurato il red carpet della 77esima edizione della kermesse in qualità di vincitrice della Palma d’Oro onoraria alla carriera e ha fatto il suo arrivo alla Croisette da vera star con un completo bianco di Dior Haute Couture by Maria Grazia Chiuri. Il vestito, un elegante capolavoro di seta bianca, era delicatamente drappeggiato sul fianco e scivolava sulla silhouette. In questo breve excursus, come non citare Bella Hadid. L’arrivo della top model sulla passerella della Croisette ha infiammato la rete e stupito gli appassionati di moda con un sensuale look vedo non vedo by Saint Laurent. «Scandal, again». Con queste parole Anthony Vaccarello, direttore creativo della maison di Kering, aveva descritto la collezione da cui proviene l’abito indossato dalla modella californiana di origine palestinese. La creazione appartiene alla stagione fall-winter 2024/25 ed è realizzata interamente con il tessuto di nylon dei collant, ma costruita come fosse un abito d’alta moda. Luccichii anche per Diane Kruger con un abito firmato Atelier Versace. L’attrice ha sfoggiato un vestito dalle nuance del blu marino, caratterizzato da un drappeggio in vita e da un volume applicato all’altezza delle spalle. Il modello si ispira a un abito della collezione autunno- inverno del 1997. Ma a vincere il premio per eleganza è Cate Blanchett con un abito couture di Jean Paul Gaultier. Una creazione disegnata da Haider Ackermann che ha fatto dell’attrice premio Oscar una delle presenze più sofisticate della Croisette. Rosa e nero si frappongono, colorando rispettivamente il retro e la parte frontale dell’abito. Mentre la fodera spicca di un verde brillante. J’adore la Cote d’Azur.