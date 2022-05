Cannes, gli abiti più belli sul red carpet

Udite udite: il 17 maggio è stato inaugurato il festival di Cannes, che durerà fino al 28 maggio. Tra gli eventi speciali, Top Gun: Maverick, l'attesissimo sequel del film cult con Tom Cruise, che ho appena visto al cinema e vi consiglio di vedere! Ed Elvis di Baz Lurhmann, dedicato al leggendario re del rock. Ma tanti altri grandi attori hanno calcato il red carpet: Anthony Hopkins e Anne Hathaway con Armageddon Time; Julia Roberts, oltre a Isabelle Huppert in concorso con EO, Marion Cotillard con Frere et soeur ,Tilda Swinton e Idris Elba con Three thousand years of longing, uno degli film fuori concorso più attesi, la nostra Jasmine Trinca alla regia con Marcel!

Cannes da sempre è anche un red carpet, dove le star sfoggiano abiti da sogno. Vediamone alcuni! Nell'ottava serata di red carpet del Festival cinematografico più glamour d'oltralpe, ecco sbarcare sulla Croisette una presenza che nelle recenti edizioni passate ha fatto molto parlare di sé (e dei suoi abiti molto sensuali): Bella Hadid. La modella, questa volta, gioca il jolly della sobrietà con un vintage Versace nero e sinuoso, che le si avviluppa attorno al corpo con grande classe. Con un abito spettacolare firmato Dolce & Gabbana, nell'iconica fantasia effetto maiolica della Maison, Sharon Stone, alla veneranda età di 64 anni, ha oscurato tutte le colleghe sul tappeto rosso del film Forever Young (Les Amandiers) di Valeria Bruni Tedeschi. La sorella, Carla Bruni, è stata una delle ospiti più fotografate del red carpet indossando un lungo by Celine nei toni del lilla. Leonie Hanne sulla Croisette ha sfoggiato un abito lungo by Valentino dalle tonalità pastello del glicine che la avvolge come una nuvola lasciando scoperte le spalle.

Naomi Campbell, 52 anni, protagonista sul red carpet di Cannes 2022, sfoggia un abito total black firmato Valentino Haute Couture, la mise con tanto di piume e profonde scollatura ha catalizzato l'attenzione durante la presentazione del film Heojil Kyolshim. Kaia Gerber, fidanzata in carica del protagonista della pellicola dedicata a Elvis Presley, Austin Butler, ha indossato un bellissimo abito rosso firmato Celine. E poi tanti altri abiti. Il Festival di Cannes celebra il cinema da oltre 70 anni ed è sempre stato il riflesso della sua epoca: un centro di comunicazione, a difesa di progetti ambiziosi e diversi, che ha dato la possibilità ai registi in erba di emergere. Una vetrina di talenti per tutti i gusti! E per noi fashioniste, una vetrina di magnifici vestiti da sogno.

Alcuni scatti sul red carpet di Cannes