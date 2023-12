Se siete a Miami, dovete visitare Casa Casuarina, la villa di Versace a Ocean Drive, sulla soglia della quale lo stilista venne assassinato. Vi piacerebbe passeggiare per le stanze dove hanno dormito Madonna, la principessa Diana ed Elton John? Ma, soprattutto, volete varcare la soglia di una delle dimore più famose al mondo? Allora prenotate una cena o prendete un aperitivo da Gianni’s, il ristorante italiano ospitato dal luxury hotel che ha sede a Casa Casuarina, e che da essa prende il nome. Oggi Casa Casuarina, al noto indirizzo 1116 di Ocean Drive, è un lussuoso hotel da dieci suite, con un ristorante italiano il cui nome è dedicato allo stilista. Qui si può cenare o prendere un drink nel patio a bordo piscina, tra mosaici d’oro 24 carati dove cui spicca quello della Medusa, simbolo della Maison Versace. I mosaici, invece, restano un marchio di fabbrica di Versace: alla base delle scale si trova Nettuno, Dio del mare, mentre la famosa Medusa nella piscina resta la più grande della tenuta ed è stata importata nella città natale dello stilista in Calabria. La Million Mosaic Pool s’ispira ad una delle collezioni dello stilista, la Marine Vanitas, su cui troneggia Poseidone, Dio delle acque. Ai lati della piscina ci sono quattro urne giganti, nate dal design dello stesso Versace. Anche i pavimenti sono pregiati, con diamanti e perle. Lo stile architettonico è spagnoleggiante fuori e rococò all’interno della villa, immersa nella storica zona dell’Art Decò District di Miami. Freeman, architetto, autore e filantropo si ispirò a un castello cinquecentesco per realizzare, nel 1930, la sua replica in piccola scala dell'Alcázar de Colón, costruzione eretta da Diego, figlio di Cristoforo Colombo a Santo Domingo. Freeman diede il nome di Casa Casuarina al suo palazzo. Anche se le ragioni dell'appellativo non furono mai documentate, una leggenda locale narra che il proprietario fosse un ammiratore del romanziere W. Somerset Maugham, la cui collezione di novelle ambientate negli anni Venti era intitolata “The Casuarina Tree”. Oppure, che fu intitolato all'unico albero rimanente nell'appezzamento dopo che l'uragano del 1926 colpì il sud della Florida, lo stesso albero che Freeman abbatté per far posto alla sua nuova casa. Al secondo piano del cortile a cielo aperto trovano spazio oltre cento medaglioni decorativi a disco raffiguranti diversi ritratti, da quello di Cleopatra a quello di John D. Rockefeller. Tuttavia, la maggior parte degli spazi della residenza testimonia il tocco esclusivo di Versace. Dopo l'acquisto della residenza nel 1992, lo stilista sovrintese i lavori di ristrutturazione per ben tre anni, spendendo 32 milioni di dollari. Se l’è goduta ben poco Versace: fu assassinato nel 1997, dopo soli cinque anni dall’acquisto e tre di lavori. La godiamo noi ora, e ricordiamo così il grande stilista.