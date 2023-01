Ecco che fine aveva fatto Alessandro Michele

I Maneskin

Forse anche i non addetti ai lavori sanno chi è Alessandro Michele. Alessandro, romano, classe 1972, stilista di Gucci negli ultimi sette anni, ha lasciato Gucci sbattendo le porte a Novembre 2022. Tutti a chiedersi “E se Gucci non eleggesse un nuovo direttore creativo?” D’altro canto, la presenza di un direttore creativo rimane fondamentale soprattutto per garantire una coesione del messaggio trasmesso attraverso una collezione. Alessandro Michele ha rivoluzionato Gucci, con colori, contaminazioni, linee genderfluid, maschere e dettagli fetish. Ha avuto il merito di trasformare le sfilate in spettacolari performance, mischiando nuance opposte, stili, suggestioni, ma senza dimenticare di nascondere nei suoi abiti delle precise citazioni che celebravano la libertà individuale. La Maison fiorentina, intanto, ha dato il via alla sua nuova era, lasciandosi alle spalle gli eccessi e le provocazioni e lasciando spazio a uno stile classico e minimal. Che fine ha fatto oggi il designer? Alessandro Michele è ricomparso sui social, lo ha fatto per i Maneskin, trasformandosi nell'officiante d'eccezione del loro matrimonio. I Maneskin si sono sposati qualche giorno fa a Roma, dando vita a una vera e propria cerimonia di nozze. Sono arrivati a Palazzo Brancaccio a bordo di quattro diverse auto d'epoca e in total white hanno percorso la navata fianco a fianco tenendosi per mano. Ad attenderli sull'altare c'era Alessandro Michele, con cui da sempre condividono un rapporto speciale. È stato lui a trasformarli in icone fashion, lui che più di tutti ha saputo interpretare e dare voce al loro stile rock, rivoluzionario e genderless. "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?", sono state queste le parole pronunciate dal designer sull'altare. La cerimonia si è conclusa con l'ex di Gucci che ha invocato “Apollo, il Dio della musica” per confermare e ufficializzare l'unione, il tutto seguito dal bacio tra i quattro. I social sono impazziti per questo evento che potrebbe essere un silenzioso welcome back dell’ex direttore creativo di Gucci nel mondo della moda. Un vero e proprio matrimonio, con tanto di lancio di bouquet e marcia nuziale svoltosi nel cuore di Roma, città natale dei giovani musicisti. Tra i partecipanti non sono mancati volti noti dello star system. Tra questi, Fedez, che ha svelato sui social il dress code dell’evento, ovvero rock love. Assieme a lui, il calciatore Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini, Machine Gun Kelly e anche l’ex giudice di X factor, nonché mentore della band ai suoi esordi, Manuel Agnelli. Un matrimonio, insomma, tra moda e musica.