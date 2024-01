Chiara Ferragni e il caso Balocco

Chiara Ferragni - Crediti Instagram

Potevamo non parlare anche noi della Ferragni? La questione della vendita del pandoro Balocco tramite l’uso dell’immagine di Chiara Ferragni, sanzionata poi dall’Antitrust, la conosciamo. La vicenda riguarda l'acquisto nel 2022 del Pandoro Pink Christmas che avrebbe contribuito ad una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Una attività benefica in realtà già effettuata dalla Balocco, società che ha prodotto il pandoro messo in vendita lo scorso anno ad un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato. Nell'esposto l'associazione consumatori ricorda che comprandolo «si poteva contribuire alla donazione e che la signora Ferragni partecipava all'iniziativa, circostanza risultata non rispondente al vero». Chiara Ferragni, in queste tre settimane di silenzio, solo con i mancati post sponsorizzati di Instagram ha perso circa 1 milione di euro, secondo il docente universitario ed esperto in risk management Daniele Chieffi. Dopo il caso Balocco e la decisione dell’Antitrust, anche Coca Cola fa un passo indietro da Chiara Ferragni. "Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti” spiega l’azienda in una nota. La scelta di Coca Cola segue quanto già deciso da Safilo nei giorni scorsi, società che hanno giustamente messo i diritti dei cittadini e dei loro clienti prima degli interessi economici degli influencer. A tirarsi indietro dall’associare il proprio nome a quello di Chiara Ferragni sono stati anche migliaia di follower che il 5 gennaio 2024 erano 29,5 milioni. Da quando è scoppiato l’affare Balocco sono stati circa 200.000 gli utenti su Instagram che hanno smesso di seguirla. Quantitativamente è un numero piccolo ma va considerata la qualità. Si tratta, infatti, di utenti diretti e attivi, che cioè acquistano. Ecco che la lettura va fatta in questo senso; si sta perdendo lo zoccolo duro mentre resta ferma la parte di community meno legata a lei e che ha meno valore sul mercato perché segue indistintamente le celebrities. Anche il marito Fedez non ne uscirà indenne, anche lui sta perdendo follower. La Ferragni è ora ferma con le attività sponsorizzate contando che si muoveva tra i 2-3 post di questo tipo a settimana. Nel mirino delle procure che stanno indagando sul caso pandoro potrebbero finire anche altre sponsorizzazioni per campagne benefiche. Il posizionamento sui social per Chiara Ferragni si dovrà scontrare con il malumore attorno alla questione della beneficenza a favore di un ritorno di immagine per lei e il brand sponsorizzato. Ad ogni modo, da questa vicenda si dovrà chiarire l’etica con la quale il mondo degli influencer e delle imprese devono imparare a muoversi.