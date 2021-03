Dimmi che donna sei e ti dirò quale brand fa per te 

Ed eccoci qui, caliamoci nell’atmosfera della settimana della moda milanese appena trascorsa, pur se virtuale. Cosa ci metteremo? Dipende, cominciamo da un primo screening. Sei una donna in carriera? Guarda Max Mara! Ami i look super femminili? Guarda Blumarine! Sei una donna sofisticata, che non vuole rinunciare alla femminilità? Qui per te Alberta Ferretti.

Partiamo da Max Mara. Settanta anni fa, nel 1951 Achille Maramotti diede vita al marchio di ready to wear pensato per «Le mogli dei notai e dei dottori», come lui stesso amava sottolineare. Beh… quelle donne ora sono loro i notai, le dottoresse, le manager, e professioniste varie! E a queste moderne regine il direttore creativo del marchio Ian Griffiths ha voluto dedicare la collezione: un classico/ punk, sulle note di una musica classica, molto decisa, come la donna che lui vuole osannare. In scena, cappotti di puro cammello a pelo lungo, maglieria dai volumi abbondanti, giacche in alpaca con fodera trapuntata, camicie stampate di organza con jabot, giacche con check inglesi, gonne maculate dall’appeal punk indossate con un gilet di maglia. Per una donna che sa quello che vuole.

Passiamo a Blumarine dove il direttore creativo Nicola Brognano ha celebrato la femminilità con uno short movie con farfalle e rose che parte tra letti rotondi e un tocco glam.

Ispirata al glamour pop e casual di Britney Spears e Paris Hilton, la collezione fall-winter 2021 è sexy, giovane, provocante, accesa di colori. Applicazioni di swarovski, nastri di volant con orli danzanti e asimmetrici su gambe velate, sandali alla schiava a tacco alto. Le rose compaiono ricamate e applicate in macramé su abiti in tulle trasparente, audaci e sinuosi. Per una donna che vuole conquistare.

Alberta Ferretti ha creato una collezione giocata su volumi minimali ma molto femminili, sotto un cielo di nuvole, con un focus su tessuti ricercati e lavorazioni speciali. Una stagione costruita nel segno di volumi avvolgenti, di colori bilanciati e di un elogio indiscusso dell'artigianato Made in Italy. Si vede una grande sensualità, nei toni speciali come gli azzurri, i verdi, i colori acidi uniti ai più caldi della terra. Il risultato è un mix di eleganza sofisticata, femminilità e sensualità. Tra ampi pantaloni di lane pregiate, gonne lunghe sotto il ginocchio dai profondi spacchi, jumpsuit e capospalla che, partendo da una base classica, sono rivisitati grazie a tagli speciali. Accanto alla ricca proposta daywear, si fa strada un eveningwear: macro paillettes dégradé, tubolari di raso. Per una donna super sofisticata.

