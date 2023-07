Concerti d'estate

Crediti foto Instagram

Che bella l’estate, con tutte le manifestazioni, gli spettacoli e i concerti all’aperto… a proposito, ne avete visto qualcuno? Avete visto i Maneskin? I Måneskin hanno vestito Dolce & Gabbana durante i concerti romani del 20 e 21 luglio. Durante la doppia data allo Stadio Olimpico del tour Stadi 2023, Damiano, ha indossato un abito doppiopetto personalizzato Sicilia con spilla floreale sul rever a lancia, abbinando il look a un top monospalla trasparente ispirato alla collezione donna fall-winter 2024. Per Victoria, invece, un mini abito nero allacciato abbinato a stivali a punta in raso. Thomas ha indossato un abito doppiopetto estremo in paillettes nere della collezione uomo fall-winter 2024 abbinando il look a una camicia in popeline, cravatta nera e cappello nero, mentre Ethan ha indossato un gilet e una fascia in paillettes abbinato a un pantalone ampio nero e stivali a punta della collezione uomo fall-winter 2024. Andiamo ora a Parigi, dove al ritmo dell’iconica Non, je ne regrette rien, resa famosa da Édith Piaf e reinterpretata in una nuova versione in esclusiva per Dior, abbiamo visto sfilare i look per la fall-winter 2023/24. Del resto, per la collezione, il direttore creativo del womenswear, Maria Grazia Chiuri, si era fatta ispirare da Catherine Dior, sorella del fondatore della maison e sua storica musa, per compiere un viaggio proprio in quegli anni 50 che hanno decretato il successo di Piaf. Sul cotone di una T-shirt, illuminata dai neon rossi dell’Olympia, compare proprio la scritta «Non, je ne regrette rien». E proprio a Parigi la grande notizia per l’estate del 2024: Lvmh sarà premium partner dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024, un evento tra i più importanti e grandi al mondo, che dovrebbe coinvolgere ben quattro miliardi di telespettatori e 13 milioni di spettatori e per il quale il colosso francese avrebbe messo sul piatto 150 milioni di euro. Il design delle medaglie sarà ad esempio affidato alla storica gioielleria parigina Chaumet, mentre la divisione wine and spirits Moët Hennessy fornirà i propri prodotti nell’ambito dei programmi di ospitalità. Sephora sarà invece partner della Fiaccolata Olimpica. Lo sport e la musica, da sempre compagni della moda!