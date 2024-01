Cosa abbiamo visto nella haute couture parigina?

Crediti Instagram Dior

Cosa abbiamo visto nella haute couture parigina? Un viaggio in una medina da parte di Elie Saab, fra immagini di principesse sahariane, presentate davanti a una dea contemporanea: Jennifer Lopez, che ha acceso un immenso caos di paparazzi, in mezzo a questo vortice di flash, J Lo sembrava l'immagine della perfezione mentre prendeva posto in prima fila. La sua scelta di indossare uno dei grandi abiti plissettati di Elie, un vestito da star del grande schermo con piume verdi, è stata, beh, perfetta.Sfilavano all'interno del Palais de Tokyo, davanti a un pubblico di 800 persone, perfettamente pettinate. Una collezione che suggerisce una Medina incantata, con un set costruito con archi rossi e decorato da arazzi dalle texture sontuose. Tutto fatto per la sera. Pandemonio hollywoodiano da Valentino, con centinaia di fan che saltavano e si protendevano oltre le barriere per intravedere meglio tre generazioni di Jenner ascendere alla sfilata d’alta moda della griffe italiana. Le tre Jenner si sono unite ad artiste del calibro di Jennifer Lopez .La chiave della collezione è stata il progetto creativo di Pierpaolo di suggerire abiti che fanno riferimento a elementi di alta gioielleria, pelli e pellicce esotiche, ma realizzati torcendo, colorando e accartocciando organza pregiata, seta a rete e feltro o lane metalliche. Un défilé allietato da una colonna sonora emozionante, incentrato su Maria Callas che cantava Un Bel dì Vedremo da “Madame Butterfly. E sebbene la couture sia fatta per l'1% dell'1% delle persone, la casa di moda ha sportivamente elencato tutte le sarte e gli artigiani che hanno realizzato ogni look. Rispetto per l'atelier romano di Valentino, con menzione d'onore alla casa parigina Hurel, il cui personale ha ricamato personalmente 50.000 cristalli pendenti àpampille su un abito. Infine, con le sue silhouette sobrie, aderenti e rigorosamente monocromatiche, Fendi ha presentato giovedì una collezione molto chic. Per le sue nuove proposte haute couture Primavera- Estate 2024, il direttore artistico Kim Jones, che supervisiona anche il ready-to-wear femminile, oltre alle collezioni maschili di Dior, porta avanti la vena minimalista iniziata la scorsa stagione, immaginando donne sensuali con un tocco futuristico ed evidenziando un incredibile lavoro sulle texture. Il guardaroba si apre con look total black o total white dall'eleganza minimalista e di grande semplicità. Abiti senza spalline che cadono dritti fino ai polpacci, abiti attillati in maglia finissima intrecciata in un mix di filati di cashmere e vigogna, giacche da uomo in lane maschili. Completi composti da top e gonna in pelle di coccodrillo. Dall'abito asimmetrico proposto in uno sfumato che va dal bianco al nero, decorato da una costellazione di cristalli, agli abiti a rete che abbracciano il corpo, passando per un outfit a sirena tutto in scaglie riflettenti, fino al completo- carapace per salire a bordo di una navetta spaziale immersa nell'argento. In prima fila a questa sfilata, che si è tenuta ancora una volta al Palais Brongniart, abbiamo notato, tra gli altri, l'attrice Adèle Exarchopoulos, così come un gruppo di dirigenti di gruppi del lusso, come il CEO di Fendi, Serge Brunschwig, Michael Burke, che oggi dirige la divisione moda di LVMH, e il suo predecessore Sidney Toledano.