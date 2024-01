D Squared

Chi meglio dei fratelli canadesi poteva soffermarsi sui gemelli alla sfilata di Milano? Dean e Dan Caten hanno offerto l'occasione per uno spettacolo molto divertente. Il cast era ovviamente composto da coppie di gemelli, uno dei quali era vestito con i tipici abiti da giorno di Dsquared2; entrando in una "macchina per il makeover", l'altro gemello emergeva con la versione da sera di ciò che indossava il primo. Il set era una scatola bianca lucida, ma il bello è stato a fine sfilata quando i Caten che hanno fatto l'inchino: Dean con un look da macho in jeans neri aderenti e una seducente camicia di chiffon glitterata trasparente, e Dan che ha fatto la diva con un'acconciatura rosso fuoco e un abito a corsetto nero tagliato sul davanti che rivelava un gran paio di gambe, che traballavano con sicurezza su tacchi a spillo altissimi. Per quanto riguarda gli abiti della sfilata co-ed, c'erano grandi capispalla per l'outdoor, con pelliccia e frange; favolosi denim strappati e rattoppati; pantaloni cargo, T-shirt distrutte, cappelli da trapper e chaps con paillettes, tutti accostati tra loro con nonchalance. Per la sera ha dominato il nero, con abiti scollati per le ragazze e smoking sottili e sensuali con sfumature femminili per i ragazzi. La moda per i gemelli Caten nella sfilata DSquared2 è sexy, impertinente, con umorismo da vendere e del tutto priva di sensi di colpa. Il senso estetico scelto dai gemelli Dean e Dan Caten per la collezione autunno inverno 2023-24 di Dsquared2 è ispirato all’erotismo: i modelli, appena svegliati dopo una notte di sesso, hanno indossato la prima cosa che capitava loro sotto mano. Ma è tutto voluto. Le varie sovrapposizioni di capi, a forte contrasto - come le canotte di raso e pizzo accostate a una biker-jacket, i maglioni preppy agli shorts inguinali, le camicie da bravo ragazzo all'intimo in bella vista - creano questa idea di ricercato caos. "Giocare con le cose da femmina, giocare con le cose da maschio, non c'è niente di più eccitante di un ragazzo sexy in mutandine femminili!", hanno dichiarato i due direttori creativi di Dsquared. "Quindi siamo andati in quella direzione. Apertura mentale! Ironia! Coraggio! Nessun pregiudizio". Per festeggiare i 20 del brand Dean e Dan Caten hanno dichiarato di aver voluto celebrare "tutti i temi che sono diventati le nostre bandiere: essere felici con se stessi, essere felici come individui e sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Senza pregiudizi". Un inno alla diversity and inclusion.