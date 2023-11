Dolce & Gabbana Milano

Siete mai state nel negozio Dolce e Gabbana donna di Milano? Beh, per le amanti del brand come me, è da non perdere. Un capitolo fondamentale nella storia di Dolce&Gabbana: la boutique di Via della Spiga 2 racchiude il DNA, le origini e i capisaldi del brand in un susseguirsi di spazi intrisi dei valori e delle emozioni degli esordi. Il negozio è un omaggio alle radici del brand e al suo legame fondante con l’universo femminile, declinato sui tre piani complessivi della boutique. I tre livelli raccontano l’amore, la sensualità e la bellezza italiana attraverso atmosfere ricercate e giochi di prospettive. Realizzate in diversi materiali, dalla radica d’olmo laccata all’onice di colore rosso intenso con venature bianche e dorate, le pareti curve fanno da sfondo alle Collezioni Donna, interrompendo la linearità degli spazi e conferendo dinamicità ai volumi. I pavimenti riprendono la basaltina nera della scala centrale, in un connubio di accostamenti all’insegna dell’eleganza e dell’artigianalità italiana. Dal carattere geometricamente forte, ma al contempo armonioso, lo spazio risulta straordinariamente luminoso grazie alle sue numerose finestre su Corso Venezia e Via della Spiga. Due colonne decorative poste di fronte all’ingresso e gli elementi di arredo sono un omaggio al Barocco: console, portali, poltrone e specchiere mostrano ampie volute, stemmi e fregi, un’esuberanza decorativa dal sapore seicentesco. Soffitti bianchi e grande luminosità della boutique esaltano il gioco di chiaroscuri presente sui tre piani, declinato diversamente grazie ai materiali utilizzati. Al piano terra la continuità conferita dalla basaltina dei pavimenti è interrotta da inserti in marmo Red Jasper color rosso che riprendono le pareti ricurve completate da portali che rivelano decorazioni dal carattere barocco. Mentre al piano terra i mobili in legno laccato creano un contrasto cromatico con la trasparenza delle numerose finestre, il primo piano presenta colonne in onice bianco, che riprendono le tinte chiare del soffitto, e mobili che si abbinano alla basaltina nera dei pavimenti. Infine, il secondo piano è caratterizzato dall’accostamento di mobili laccati in legno redgum, abbinati all’intensità brillante del marmo di granite rosso e all’eleganza dell’onice bianco. L ’ascensore che collega i diversi piani, il cui pavimento è realizzato con un intarsio di marmi, ospita le parole più romantiche di scrittori italiani dei secoli scorsi: poesie di amore firmate da autori celebri risplendono sulle lastre in ottone delle pareti. Sono le poesie preferite di Stefano e Domenico.Vip room da sogno, persino grucce rococo laccate d’oro, bagni e spogliatoi lussuosi, sontuosi ma anche accoglienti, make up room da far invidia a Hollywood. Il negozio merita una visita, al di là della stupenda collezione.