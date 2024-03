Parigi mon amour, uno sguardo alle sfilate

Hermes, foto Instagram

Si è appena conclusa la fashion week di Parigi. Scorriamo insieme i grandi nomi. Saint Laurent: pareti scure e drappi in velluto, Anthony Vaccarello decide di vestire la sua donna con capi sottilissimi, lavorando sulle trasparenze, elemento del DNA della Maison, con un esplicito richiamo alla sensualità. Tutte le modelle sfilano con i sandali col tacco alto, la cintura sottile, lo slip sgambato e le calze velate. Si riprende l'idea di mettere in primo piano tutto ciò che normalmente viene nascosto. In prima fila, tra gli ospiti speciali, le leggende della passerella Carla Bruni, Kate Moss ed Eva Herzigová. Passiamo a Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière festeggia con un mega show la sua prima sfilata per Louis Vuitton andata in scena esattamente dieci anni fa, il 5 marzo 2014. E sempre nella stessa location, il Cour carrée del Louvre, davanti a un pubblico di 4 mila ospiti. Il paesaggio della sfilata ricorda una grande serra i cui vari elementi danno l’impressione di un ambiente futuristico. Ritorno alle origini invece da Chanel, con una sfilata sontuosa, presentata in una gigantesca versione cinemascope di Deauville, l'esclusiva località balneare, dove la fondatrice, Coco, ha commercializzato i suoi primi modelli. Lo show è iniziato alla grande, con Brad Pitt e Penelope Cruz che appaiono sullo schermo in una scena girata in bianco e nero, in cui ordinano la cena in un grande albergo di Deauville. “Avete delle stanze libere?”, chiede Penelope, in modo sensuale, con un sorriso sulle labbra, alla cameriera, interpretata da Rianne van Rompaey, modella olandese, che ha poi aperto la sfilata su una passerella immersa nella semioscurità. Le modelle hanno quindi sfilato attorno a un gigantesco cilindro, di 80 metri di diametro, sul quale sono state proiettate immagini di Deauville all'alba. Rianne ha aperto la sfilata con un cappotto a quattro tasche e risvolto svasato, con stivali alti fino alla coscia in pelle scamosciata con punta nera e un magnifico cappello di paglia, il primo di una ventina di eleganti modelli di questo tipo presentati durante lo show. Un bel cenno a Mademoiselle Chanel, che ha iniziato la carriera nella moda proprio disegnando cappelli. Chanel ha iniziato il suo percorso nella moda durante la prima guerra mondiale, quando l'avvicinamento delle forze tedesche a Parigi portò a un esodo di massa verso Deauville, dove gestiva già un negozio di cappelli. E per vestire le nuove arrivate, iniziò a creare abiti e top in jersey di nuova concezione, liberando le donne, sia nello stile che nella facilità dei movimenti. Con uno schermo su cui scorrevano immagini di gabbiani in volo sulla spiaggia di Deauville, romantiche passeggiate di Brad e Penelope e altri sontuosi e voluminosi copricapi, le modelle hanno sfilato al ritmo del classico brano Sexy Boy, del duo francese Air. Passiamo a Balenciaga: collezione profondamente moderna, presentata in un bucolico paesaggio alpino. Il trio di vestiti apertura erano tre super look che richiamavano uno degli abiti del fondatore Cristobal: in velluto blu notte. Ma ognuno era stato rivisitato con le ‘hip-aulettes’, il termine usato da Demna, direttore creativo di Balenciaga, per le spalline che cuce a livello dei fianchi. Poi sono arrivati ​​i cappotti massicci, scolpiti, con collo a imbuto, realizzati in pelliccia sintetica, trattata con resina per un aspetto invecchiato e indossati con visiere in acetato, mentre i video mostravano immense vette innevate. Quindi si passa gradualmente al DNA di Demna, con abiti improvvisati partendo da tre felpe indossate al rovescio o lateralmente. I suoi abiti da sera asimmetrici e stropicciati attirano l'attenzione, ma per le giuste ragioni, perché questi vestiti sono vere e proprie opere d'arte. Da lungo tempo coscienza ecologica della moda fatta persona, Stella McCartney ha messo in scena il suo ultimo show all'interno di una bellissima serra, e l’ha aperto con un appassionato appello a salvare Madre Terra, con suo padre Paul e il collega Beatle Ringo Starr seduti in prima fila accanto alla cantante MIA, all'attrice Charlotte Rampling, Stella ha aperto la sfilata con un video. Immagini della natura, della bellezza delle montagne, di balene che giocano e di coppie di pesci, intervallate da un'unica figura femminile che rappresenta la Madre Terra. Come non citare Hermes: sembrava un concerto rock o un festival heavy metal. Realizzato essenzialmente in monocolore, tagliato in modo rigoroso e tante volte con un'enfasi sull’aderenza al corpo, l'intero défilé ha messo nettamente da parte la ragazza Hermès dell’ultimo quinquennio. Il mood monocolore da Hermès è stato realizzato concolori molto scuri: nero, antracite, toffee, cioccolato e tortora. Lo show è stato allestito all'interno di una tenda costruita su misura all'interno della caserma di cavalleria della Garde Républicaine, un’ambiente completamente nero con una striscia centrale dove durante la sfilata cadeva una finta pioggia. Una collezione decisamente invernale, realizzata principalmente in pelle e tela densa. Nessuna modella di punta, molti look da motociclista rifiniti con stivali da equitazione. Passiamo a Elie Saab. Lo stilista libanese ha proposto un assaggio della cultura del selvaggio West. Lo ha ispirato Elvis Presley, in una serie di look ricchi di frange. E poi stivali western e vari riferimenti agli elaborati abiti bianchi del King of Rock and Roll. Saab ha proposto giacche da sceriffo, soprabiti e camicie da allevatore di bestiame in seta e crêpe, rifinite con frange. E chiudiamo con Valentino: Pierpaolo Piccioli ha portato in passerella una nuova dominante cromatica, invece del rosso Valentino, “le noir”, in una collezione super sexy, super elegante, tutta completamente declinata in nero. Insomma, anche Parigi ha espresso, in questa Fall Winter 2024, la sua consueta grandeur.