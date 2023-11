Fast Fashion in Cambogia

foto Pexels, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambogia

I rifiuti della produzione di abbigliamento di almeno 19 marchi internazionali, tra i quali figurano Adidas e Walmart, vengono utilizzati per alimentare i forni nelle fabbriche di mattoni in Cambogia, con un impatto negativo sulla salute di svariati lavoratori. Il rapporto della Lega cambogiana per la promozione e la difesa dei diritti umani si basa sulle visite a 21 fornaci nella capitale cambogiana Phnom Penh e nella vicina provincia di Kandal, nonché su interviste con attuali ed ex dipendenti. Secondo lo studio, sette fabbriche bruciano i rifiuti della produzione di abbigliamento, inclusi tessuti, plastica, gomma e altri materiali provenienti dai brand, per risparmiare sui costi del carburante. Tuttavia, se è noto che viene effettuato il “recupero energetico” dei prodotti tessili non riutilizzabili o riciclati, di solito esso è realizzato in ambienti industriali sicuri, escludendo i prodotti più tossici. “Diversi lavoratori hanno riferito che l'incenerimento dei rifiuti di abbigliamento ha causato loro mal di testa e problemi respiratori; un’altra lavoratrice ha riferito di essersi sentita particolarmente male durante le sue gravidanze”, si legge nel rapporto.

Secondo uno studio interno del 2020 condotto dal Clothing Waste Program dell’Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), che ha misurato le emissioni degli inceneritori delle fabbriche di abbigliamento della Cambogia, la combustione dei rifiuti di abbigliamento può rilasciare sostanze tossiche per l’uomo se le condizioni di incenerimento non sono attentamente regolate, e le ceneri possono anche contenere alti livelli di sostanze inquinanti. Il rapporto afferma che tra queste sostanze tossiche figurano le diossine, che potrebbero essere cancerogene. L'UNDP non ha risposto a una richiesta di commento sul rapporto. I rifiuti dell’industria tessile spesso contengono sostanze chimiche tossiche, tra cui candeggina, formaldeide e ammoniaca, nonché metalli pesanti, PVC e resine utilizzate nei processi di tintura e stampa. Gli operai delle fabbriche di mattoni hanno riferito regolarmente di avere emicranie, sangue dal naso e altre malattie. Adidas, che si rifornisce da 16 fabbriche in Cambogia, ha dichiarato di aver aperto un'indagine per verificare se i rifiuti vengano deviati dai canali autorizzati alle fornaci di mattoni. La politica ambientale di Adidas in Cambogia stabilisce che tutti i rifiuti provenienti dai fornitori di abbigliamento debbano essere smaltiti in un impianto di termovalorizzazione approvato, completamente regolamentato e dotato di controlli della qualità dell'aria, o in centri di riciclaggio approvati dal governo. Speriamo.