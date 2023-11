Ferragamo a Firenze

Fino al 4 novembre 2024 una grande retrospettiva che racconta la visione pionieristica, la creatività visionaria e il legame del calzolaio delle star con le dive di Hollywood, da Carmen Miranda a Sophia Loren fino a Marylin Monroe. Ecco Sophia Loren e Greta Garbo, Lauren Bacall e Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Grace Kelly, donne senza tempo. E “Salvatore Ferragamo. 1898-1960” si chiama così con le date di nascita e morte del grande visionario dello stile e del Made in Italy l’esposizione da non perdere nelle sale del Museo che è stato aperto nel 1995 per volere di Wanda Ferragamo e della sua primogenita Fiamma di San Giuliano Ferragamo che racconta l’uomo e l’artista, il genio e il sognatore. Curatrice di questo lavoro perfetto e importantissimo è la direttrice del Museo Ferragamo Stefania Ricci che è l’autrice di un archivio storico senza uguali. Dopo dodici anni in California carichi di sfide e di successi ad Hollywood, arrivato in America a soli 17 anni, Salvatore Ferragamo decide nel 1927 di tornare in Italia a bordo del transatlantico Roma e di fermarsi a Firenze, città che gli è cara per la qualità del lavoro degli artigiani. Una intuizione felicissima, e nonostante varie difficoltà economiche compreso il fallimento, si consolida come imprenditore illuminato aprendo un negozio in via de’ Fossi 2 e acquistando poi il portentoso Palazzo Spini Feroni ancora oggi sede bellissima dell’azienda. Intereressantissima la stanza dei brevetti, 369 in tutto, e poi lo svelamento della scarpa d’oro vero capolavoro che si rifà all’oreficeria del Rinascimento Fiorentino come testimonia la coppa di lapislazzulo con serpente prezioso del 1576prestata dal Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. La mostra si apre con la visione della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello che si interfaccia con il disegno di una scenografia di paesaggio verde del giovane artista Leonardo Filippini, sulla base di pavimento a scacchi bianco e nero che Ferragamo aveva nel suo primo negozio fiorentino di via dei Fossi sul quale poggiano alcune scarpe storiche. Una mostra bellissima, dove io ho lasciato gli occhi, per lo stupore e la meraviglia di vedere che scarpe Ferragamo era stato capace di fare negli anni Quaranta. Una mostra meravigliosa.