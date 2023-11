Fine Jewelry DG

Dolce&Gabbana ha scelto Milano per l’apertura della prima boutique al mondo esclusivamente dedicata ai gioielli e agli orologi. Situata nel cuore del Quadrilatero della moda, al civico 3 di via Della Spiga, la boutique è il risultato della collaborazione creativa tra Domenico Dolce e Stefano Gabbana ed Eric Carlson, con il suo studio di architettura Carbondale. L’interno della boutique è suddiviso in quattro stanze, con le creazioni di gioielleria e orologeria che risaltano, esposte in vetrine cilindriche in metallo nero e vetro.“I gioielli e gli orologi Dolce&Gabbana custoditi all’interno della nuova boutique – conclude la nota della griffe – raccontano una storia unica, in cui la migliore tradizione orafa italiana dialoga con l’eccellenza tecnica delle maestranze e la forza creativa del brand. La preziosità delle gemme, l’originalità delle forme, la straordinaria ricchezza nelle lavorazioni e le sorprendenti armonie cromatiche fanno di queste creazioni un’ode alla bellezza, all’arte e all’amore per il saper fare”. Giovedì 2 novembre ho assistito ad uno show riservato a cinque persone, dove, davanti a un bicchiere di bollicine, modelle vestite DG hanno sfilato davanti a noi mostrando la magnificenza della collezione Dolce e Gabbana, in un tripudio di topazi, tormaline rosa, madonne della tradizione del brand e chi più ne ha più ne metta. Perfetti padroni di casa la retail manager e i trainer, che ci hanno spiegato collezione per collezione, la maestria orafa di Legnano, dove Dolce e Gabbana hanno i loro laboratori orafi. Un inno all’Italia e all’italianità, espressa in magnifiche opere d’arte. Da rimanere senza fiato. Tutto meraviglioso.