Viaggio nel lussuoso edificio a forma di veliero della Fondazione Louis Vuitton

Fondazione Vuitton

Nel bois de Boulogne di Parigi si trova la fondazione Louis Vuitton, edificio costruito per volere di Bernard Arnault, presidente di LVMH, il più grande conglomerato del lusso. La Fondazione è stata costruita da Frank Gehry, noto architetto canadese, nel 2006.Per costruire la struttura, che ha richiesto più di 1500 tonnellate di acciaio, sono stati impiegati più di 10 anni e 90 milioni di euro. Con tutte le curve, le onde e le spirali tipiche dell’architetto canadese, la costruzione richiama la forma di un veliero con 12 vele trasparenti realizzate con 3600 pannelli in vetro temperato, presentandosi come una vera e propria opera d’arte moderna a cielo aperto. L’interno, con una superficie di undicimila metri quadrati, è altrettanto spettacolare: vi si possono infatti trovare un auditorium, 11 gallerie permanenti di arte contemporanea ed ampi spazi per la realizzazione di esposizioni temporanee. La Fondazione Louis Vuitton si presenta come un nuovo simbolo della modernità e polo dell’arte contemporanea a livello mondiale. Secondo gli accordi ottenuti con le istituzioni francesi, la gestione della Fondazione rimarrà a Bernard Arnault, presidente di LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) fino al 2054, ovvero per cinquant’anni dall’apertura. Allo scadere di questo termine, la gestione della Fondazione passerà nelle mani del comune di Parigi. La fondazione, il primo venerdì del mese, è sede di concerti, dj sets, workshop artistici, cene e servizio bar. Quando siamo state noi, la Fondazione esponeva la retrospettiva dedicata a Mark Rothko, il pittore statunitense di origine lettone Marcus Rothkowitz, una delle figure di artista più interessanti del XX secolo. Rothko ambì a sviluppare un nuovo concetto di spazio pittorico o, se si preferisce, un nuovo concetto di spazio visivo: uno spazio del tutto diverso da quello naturalistico e prospettico, diverso da quello impressionistico e perfino da quello cubista; uno spazio-colore che alcuni possono percepire come respingente, claustrofobico e ostile, ma che per altri è quasi irresistibile, ipnotico, capace di evocare atmosfere mistiche e immateriali, e di far anche commuovere. Le sue tele, in genere verticali e di grande formato, sono infatti composte da due, tre o quattro rettangoli colorati, dai contorni fluidi e trasparenti, concatenati l’uno all’altro e sovrapposti. Composta da 115 lavori presi dalla Tate Gallery di Londra, dalla National Gallery of Art a Washington, l’esibizione traccia tutta la carriera dell’artista, dai suoi dipinti figurativi ai lavori astratti. I valori percettivi dei suoi quadri non mirano soltanto a creare una nuova estetica ma vogliono provocare reazioni emotive e inconsce. Il grande successo di pubblico e di critica non alleviò il profondo disagio esistenziale di questo artista. Logorato da una profonda depressione, un mattino del 1970 Rothko si suicidò nel suo studio, recidendosi le vene dopo aver ingerito due flaconi di sonnifero. Oggi i quadri di Rothko sono valutati tra gli 80 e i 90 milioni di dollari. «L’arte è estasi o non è niente», usava dire Rotko. E la Fondazione intende sottolineare proprio questo, il legame dell’arte con la moda, l’estasi.